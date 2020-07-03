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03 липня 2020, Київ 22:46
Фотогалереї

У США зафіксовано новий рекорд захворювання на COVID-19 – фоторепортаж

У США зафіксовано новий «антирекорд» щодо кількості заражень коронавірусом: 55 тисяч випадків за добу. Цей показник удвічі більший від того, що був два тижні тому. Цей сплеск захворювання відбувся перед 4 липням, Днем незалежності США, коли країна готується до довгих вихідних, які традиційно відзначаються подорожами, зібраннями та вечірками, що може сприяти розвитку пандемії. У тривожній тенденції крива інфекції зростає у 40 із 50 штатів США. Найважча ситуація спостерігалася в Техасі, Каліфорнії, Джорджії, Аризоні і Флориді.
Манекен у захисній масці для обличчя в торговій точці Citadel Outlets в Комерце, Каліфорнія. Керівник штату Каліфорнія Гевін Ньюсом закликав каліфорнійців звернутися до своїх &laquo;найкращих ангелів&raquo; та використовувати здоровий глузд у святкові вихідні, одягнути захисні маски і пропустити традиційні зустрічі з родиною та друзями
1 Манекен у захисній масці для обличчя в торговій точці Citadel Outlets в Комерце, Каліфорнія. Керівник штату Каліфорнія Гевін Ньюсом закликав каліфорнійців звернутися до своїх «найкращих ангелів» та використовувати здоровий глузд у святкові вихідні, одягнути захисні маски і пропустити традиційні зустрічі з родиною та друзями
Аерофотозйомка, зроблена безпілотником, показує чергу з авт, в яких сидять люди, щоб пройти тестування на COVID-19 на стоянці Dodge Stadium, в Лос-Анджелесі, Каліфорнія
2 Аерофотозйомка, зроблена безпілотником, показує чергу з авт, в яких сидять люди, щоб пройти тестування на COVID-19 на стоянці Dodge Stadium, в Лос-Анджелесі, Каліфорнія
Ізольовані місця для відвідувачів залишаються порожніми в кафе Millie&#39;s після того, як губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив ще одні карантинні правила в Лос-Анджелесі &ndash; &nbsp;ресторани Dine-in будуть зачинені ще три тижні
3 Ізольовані місця для відвідувачів залишаються порожніми в кафе Millie's після того, як губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив ще одні карантинні правила в Лос-Анджелесі –  ресторани Dine-in будуть зачинені ще три тижні
Чоловік проводить самодіагностику на COVID-19 в Лінкольн-парку в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія
4 Чоловік проводить самодіагностику на COVID-19 в Лінкольн-парку в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія
Загальний вигляд берегової лінії Маямі-Біч. Пляжі Південної Флориди повинні знову закритися 4 липня. У штаті Флорида повідомили про черговий рекордний сплеск випадків захворювання на коронавірус
5 Загальний вигляд берегової лінії Маямі-Біч. Пляжі Південної Флориди повинні знову закритися 4 липня. У штаті Флорида повідомили про черговий рекордний сплеск випадків захворювання на коронавірус
Футболістів із команди &laquo;Інтер Маямі&raquo; вітають вболівальники, коли вони виходять зі свого стадіону у Форт-Лодердейл, штат Флорида. Футболісти вирушають на турнір з вищої ліги з футболу в Орландо
6 Футболістів із команди «Інтер Маямі» вітають вболівальники, коли вони виходять зі свого стадіону у Форт-Лодердейл, штат Флорида. Футболісти вирушають на турнір з вищої ліги з футболу в Орландо
Пасажири, майже всі в захисних масках для обличчя, чекають, щоб пройти безпековий контроль в міжнародному аеропорту імені Гартсфілда-Джексона в Атланті, штат Джорджія
7 Пасажири, майже всі в захисних масках для обличчя, чекають, щоб пройти безпековий контроль в міжнародному аеропорту імені Гартсфілда-Джексона в Атланті, штат Джорджія
Щити з інформацією щодо безпеки під час COVID-19, розміщені вздовж пішохідної та велосипедної доріжки в Атланті, штат Джорджія
8 Щити з інформацією щодо безпеки під час COVID-19, розміщені вздовж пішохідної та велосипедної доріжки в Атланті, штат Джорджія
Співробітниці Kosbar, бару в Кораополіс, штат Пенсильванія, протестують проти того, що округ розпорядився закрити бари і припинив продаж алкоголю після повідомлень про зростання кількості випадків зараження COVID-19
9 Співробітниці Kosbar, бару в Кораополіс, штат Пенсильванія, протестують проти того, що округ розпорядився закрити бари і припинив продаж алкоголю після повідомлень про зростання кількості випадків зараження COVID-19
Тренер у фітнесклубі Mountainside Fitness працює з клієнтом. Центр залишається відкритим навіть після того, як губернатор штату Арізони Даг Дучі розпорядився закрити всі спортивні зали через сплеск кількості випадків коронавірусу в Аризоні. Кілька фітнесклубів ігнорували 30-денне розпорядження Дучі про закриття спортивних залів, барів, аквапарків
10 Тренер у фітнесклубі Mountainside Fitness працює з клієнтом. Центр залишається відкритим навіть після того, як губернатор штату Арізони Даг Дучі розпорядився закрити всі спортивні зали через сплеск кількості випадків коронавірусу в Аризоні. Кілька фітнесклубів ігнорували 30-денне розпорядження Дучі про закриття спортивних залів, барів, аквапарків
Чоловіка привезли до Х&#39;юстонської медичної лікарні швидкої допомоги. Х&#39;юстон, штат Техас
11 Чоловіка привезли до Х'юстонської медичної лікарні швидкої допомоги. Х'юстон, штат Техас
Медичний працівник надягає захисні засоби під час лікування хворих на коронавірус у відділенні інтенсивної терапії в United Memorial Medical Center у Х&#39;юстоні, штат Техас
12 Медичний працівник надягає захисні засоби під час лікування хворих на коронавірус у відділенні інтенсивної терапії в United Memorial Medical Center у Х'юстоні, штат Техас
Офіціант спілкується з відвідувачами в переповненому ресторані на тлі спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 у Бірмінгемі, штат Мічиган
13 Офіціант спілкується з відвідувачами в переповненому ресторані на тлі спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 у Бірмінгемі, штат Мічиган
Трейдери та дилери, розділені перегородками в казино Golden Nugget в Атлантик-Сіті, штат Нью-Джерсі. Охочі потрапити в заклад з ігровими автоматами та настільними іграми після 108-денного карантину, одягнули захисні маски для обличчя та не пили і не курили
14 Трейдери та дилери, розділені перегородками в казино Golden Nugget в Атлантик-Сіті, штат Нью-Джерсі. Охочі потрапити в заклад з ігровими автоматами та настільними іграми після 108-денного карантину, одягнули захисні маски для обличчя та не пили і не курили
Акція протесту щодо обмеження фінансування поліції біля міської ратуші в Нью-Йорку продовжується, не зважаючи на зростання випадків захворювання COVID-19, хоча кількість учасників акції зменшилась. Волонтери роздавали учасникам маски, дезінфікуючі засоби, продукти харчування та напої. Поліцейські стояли поруч і не втручалися
15 Акція протесту щодо обмеження фінансування поліції біля міської ратуші в Нью-Йорку продовжується, не зважаючи на зростання випадків захворювання COVID-19, хоча кількість учасників акції зменшилась. Волонтери роздавали учасникам маски, дезінфікуючі засоби, продукти харчування та напої. Поліцейські стояли поруч і не втручалися

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