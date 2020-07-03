У США зафіксовано новий рекорд захворювання на COVID-19 – фоторепортаж

У США зафіксовано новий «антирекорд» щодо кількості заражень коронавірусом: 55 тисяч випадків за добу. Цей показник удвічі більший від того, що був два тижні тому. Цей сплеск захворювання відбувся перед 4 липням, Днем незалежності США, коли країна готується до довгих вихідних, які традиційно відзначаються подорожами, зібраннями та вечірками, що може сприяти розвитку пандемії. У тривожній тенденції крива інфекції зростає у 40 із 50 штатів США. Найважча ситуація спостерігалася в Техасі, Каліфорнії, Джорджії, Аризоні і Флориді.

