Рівень захворюваності на COVID-19 через поведінку людей може зрости удвічі – головний експерт уряду США

Керівник Національного інституту алергії та інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі виступив на слуханнях у Сенаті, присвячених боротьбі з коронавірусною інфекцією. Головний експерт уряду США з інфекційних захворювань попередив, що щоденний приріст захворюваності на коронавірус може зрости більше. аніж удвічі, якщо люди не змінять свою поведінку. повідомляє Голос Америки

Ентоні Фаучі, виступаючи перед Сенатом США 30 червня 2020 року, заявив, що щоденне збільшення числа нових випадків у США, яке зараз час сягає близько 40 000, може перевищити 100 000 на день, якщо американці не змінять своєї поведінки.

При цьому експерт звернув увагу на те, що значна кількість людей перестали дотримуватися необхідних правил безпеки в умовах епідемії: носити маски у людних місцях та приміщеннях і триматися на безпечній відстані.

Доктор Фаучі зазначив, що на його думку, в умовах епідемії США безплатно поширювати якісні медичні маски та гарантувати усім громадянам країни безкоштовну вакцинацію.

Як відзначає канал CBS News, Фаучі висловив занепокоєння з приводу того, що американці ігнорують наукові дані.

«Ми посеред катастрофічного сплеску захворюваності, і ми маємо керуватись науковими принципами», – заявив головний інфекціоніст США.

Ми посеред катастрофічного сплеску захворюваності, і ми маємо керуватись науковими принципами

Представники системи охорони здоров'я раніше вже висловлювали свою стурбованість тим, що деякі американці, особливо молодь, послабили пильність після скасування суворих обмежень, запроваджених для боротьби з поширенням коронавірусу.

Експерти вказують, що це збільшить кількість заражень у США, в основному у штатах Флорида, Техас, Аризона та Каліфорнія.

«Якщо ми не опануємо себе, таким буде наше майбутнє. Ще тисячі американців помруть а нашу економіку буде поставлено на коліна. Нам необхідні лідери, які визнають реальність, розподілять ресурси, встановлять стандарти та будуть їх дотримуватись», – заявила сенаторка-демократка Елізабет Воррен.

Незважаючи на тривожне зростання числа випадків зараження, Роберт Редфілд, директор Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), на слуханнях в Сенаті заявив про необхідність відкриття шкіл, з можливістю їх повторного закриття в разі нових спалахів.

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