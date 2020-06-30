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30 червня 2020, Київ 14:02
Новини | Міжнародні

У Росії за добу виявили ще 6693 нових випадки COVID-19

Всього з початку епідемії коронавірус у Росії виявлений у 647 849 людей

За минулу добу в Росії виявили 6693 нових випадки зараження COVID-19, свідчать дані федерального оперативного штабу по боротьбі з поширенням хвороби.

9220 осіб одужали. 154 – померли.

Всього з початку епідемії коронавірус у Росії виявлений у 647 849 людей.

412,6 тисячі людей одужали. 9320 – померли.

Статистика федерального штабу часто розходиться з регіональною і з даними Росстату. Зокрема, регіони часто звітують про кратно більшу смертність.

Різницю в цифрах російські чиновники пояснюють різною методологією підрахунків. Чому вона не уніфікується і не коригується – не уточнюють.

Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

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