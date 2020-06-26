У Росії за добу виявили мінімальне з кінця квітня число випадків зараження коронавірусом

Кількість виявлених за минулу добу нових випадків зараження коронавірусом у Росії знизилась до 6800. Як повідомив оперативний штаб із боротьби з COVID-19, число у менш ніж 7 тисяч випадків виявлене вперше з 29 квітня. Напередодні повідомлялося про 7113 нових хворих на COVID-19.

Водночас померли за останню добу 176 пацієнтів, це один з найвищих показників за останній період (напередодні померлих було майже вдвічі менше). Одужали за минулу добу близько 9 тисяч осіб.

На сьогодні коронавірус уразив в Росії понад 620 тисяч людей, близько 9 тисяч померли.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на 26 червня зафіксовано 9 612 250 випадки інфікування коронавірусом, померли 489 372 людей, одужали понад 4,8 мільйона.​