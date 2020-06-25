У Росії за добу підтверджено понад 7 тисяч нових випадків COVID-19

Кількість випадків інфікування коронавірусом у Росії за минулу добу зросла на 7 113 – до 613 994, йдеться в повідомленні оперативного штабу із боротьби з поширенням COVID-19.

Згідно з повідомленням, число тих, хто одужав, за добу склало 6 342, всього одужали 375 164 людини. Всього від інфекції в країні померли 8 605 осіб, за добу – 92.

Повідомляється, що кількість виявлених на добу випадків COVID-19 дев’ятий день поспіль не перевищує 8000.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на 25 червня зафіксовано 9 430 384 випадки інфікування коронавірусом, померли 482 752 людей, одужали понад 4,7 мільйона.​