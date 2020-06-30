Британія вперше запроваджує місцевий карантин через спалах COVID-19 у Лестері

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок оголосив про запровадження карантину у місті Лестер у центральній Англії, оскільки там зареєстрували новий спалах епідемії COVID-19.

«Ми рекомендуємо, щоб мешканці Лестера по можливості не виходили з помешкань і радимо, щоб люди не в’їжджали в місто та не виїжджали без крайньої потреби», – сказав напередодні міністр у парламенті.

З вівторка у місті з населенням понад 400 тисяч закрили крамниці, окрім місць, де продають харчі та ліки, а у четвер припинять навчання для більшості школярів.

Хоча в Англії 4 липня планують відновлення роботи ресторанів, пабів та готелів, у Лестері ці заклади залишатимуться зачиненими.

Карантин у місті діятиме принаймні два тижні і там планують значно збільшити медичне тестування на коронавірус.

Уряд оголосив про потребу схвалення нових законів, які зокрема уповноважуватимуть поліцію вимагати виконання правил карантину.

На Лестер припало 10% усіх нових випадків коронавірусу в країні, виявлених за минулий тиждень.

Але урядовці не мають простого пояснення причин спалаху заражень саме там.

ВООЗ: «Найгірше ще попереду»

У понеділок, коли британський уряд оголосив про запровадження місцевого карантину в Лестері, Всесвітня організація охорони здоров’я застерегла, що пандемія COVID-19 у світі далі розростається.

«Ми всі хочемо, щоб це закінчилося. Ми усі хочемо далі жити нормально. Але жорстока реальність у тому, що ми ще навіть не наблизилися до кінця. Багато окремих країн домоглися поступу, але на глобальному рівні пандемія прискорюється», – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус.

Жорстока реальність у тому, що ми ще навіть не наблизилися до кінця. Багато окремих країн домоглися поступу, але на глобальному рівні пандемія прискорюється



Керівник ВООЗ заявив, що «найгірше ще попереду» і вказав, що у багатьох країнах досі проводять недостатньо тестувань, а випадки зараження не відстежують і не ізолюють належним чином.

За даними Університету Джонса Гопкінса у вівторок 30 червня кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становила 10 302 867.

Загальна кількість померлих від коронавірусу перевищила пів мільйона.

Найбільше випадків COVID-19 досі виявлено у США та у Європі, але зараз коронавірус активно поширюється в країнах Південної Америки.

Фахівці вважають, що в Африці та Південній Азії пік пандемії коронавірусу припаде на кінець липня.