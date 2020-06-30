Число шпиталізованих із COVID-19 в Україні наприкінці червня зросло вдвічі порівняно з травнем – МОЗ

В Україні наприкінці червня кількість хворих, шпиталізованих із коронавірусним захворюванням COVID-19, зросла майже вдвічі порівняно з кінцем травня, повідомив 30 червня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, у МОЗ порівнюють рівень захворюваності тиждень до тижня.

«Якщо з 18 по 24 травня ми фіксували кількість госпіталізованих осіб на рівні 749 за тиждень, то з 22 по 28 червня ця кількість становила 1 тисяча 410. Я хочу нагадати, що госпіталізація відбувається виключно тих людей, які перебувають у стані середньої тяжкості або у тяжкому стані перебігу хвороби», – сказав він.

За словами міністра, також реєструють стрімке збільшення кількості випадків пневмоній: з 18 по 24 травня було зареєстровано 2 572 випадки, а минулого тижня цей показник склав 4 705.

«Тобто це всі ті люди, які влітку в таку спеку захворіли на пневмонію. Це ще раз підтверджує, що у нас достатньо швидко поширюється COVID-19», – сказав міністр.

За даними МОЗ, в Україні за останню добу виявили 706 нових випадків COVID-19. Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зафіксували у Львівській, Закарпатській, Рівненській й Одеській областях.