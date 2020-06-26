У МОЗ пояснили, чому зростає кількість позитивних проб на коронавірус

Однією з причин зростання захворюваності на коронавірус може бути те, що Міністерство охорони здоров’я розпочало отримувати результати зразків тестів, які забиралися раніше, однак не були вчасно опрацьовані в лабораторіях. Про це в ефірі програми Свобода Live заявила лікар-епідеміолог «Центру Громадського здоров’я» МОЗ України Оксана Кошалко.

«Ріст захворюваності може бути зумовлений багатьма чинниками, зокрема, тестуванням зразків, які були відібрані раніше, і деяки лабораторії не встигають оперативно опрацьовувати всі досліджені зразки. Плюс послаблення карантинних заходів: люди стали більше спілкувтися між собою», – сказала Кошалко в ефірі Радіо Свобода.

Ведуча уточнила у Кошалко, чи має в такому разі міністерство охорони здоров'я інформацію про реальну динаміку зростання хворих.

– Чи є у вас уявлення або статистика, скільки з цієї тисячі, які сьогодні з'явилися (1109 хворих станом на ранок 26 липня – ред.) – це старі тести, що були зроблені тиждень назад, а ось це – нові і свіжі випадки. В когось в Україні є така статистика?

– Ми проводимо статистичний аналіз цих показинків кожного дня. І кожного дня цей звіт отримує МОЗ і на основі них приймає управлінські рішення.

– Але ви не знаєте з цієї цифри, яку ви отримуєте, скільки випадків – старі і скільки – за останню добу? Я правильно розумію?

– Станом на зараз я вам не можу про це сказати, тому що це потребує додаткового аналізу даних.

В Україні станом на ранок 26 червня виявлено понад 41 тисячу хворих на COVID-19, померли 1 086 пацієнтів, одужали 17 758. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Минулої доби було встановлено черговий антирекорд – виявлено 1 109 інфікованих коронавірусом. Померли протягом доби 19 людей, одужав 541 хворий.

Знову найбільша кількість нових хворих була виявлена у Львівській області – 209.

Загалом від початку епідемії найбільше інфікованих виявили на Львівщині (4 836), у Києві (4 726) та в Чернівецькій області (4 582).

Станом на ранок 26 червня у світі коронавірусом інфіковано понад 9,6 мільйона людей, померли 489 318 людей, одужали більш ніж 4,8 мільйона.