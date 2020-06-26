В Україні вперше за час епідемії кількість нових хворих на COVID-19 перевищила 1000

В Україні станом на ранок 26 червня виявлено понад 41 тисячу хворих на COVID-19, померли 1 086 пацієнтів, одужали 17 758. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Минулої доби було встановлено черговий антирекорд – виявлено 1 109 інфікованих коронавірусом. Померли протягом доби 19 людей, одужав 541 хворий.

Знову найбільша кількість нових хворих була виявлена у Львівській області – 209.

Загалом від початку епідемії найбільше інфікованих виявили на Львівщині (4 836), у Києві (4 726) та в Чернівецькій області (4 582).

Станом на ранок 26 червня у світі коронавірусом інфіковано понад 9,6 мільйона людей, померли 489 318 людей, одужали більш ніж 4,8 мільйона.