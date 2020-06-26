20% хворих на коронавірус потребують госпіталізації – МОЗ

Більшість нових інфікованих на коронавірус українців переносять хворобу легко. Про це в ефірі програми Свобода Live заявила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров’я МОЗ України Оксана Кошалко.

«80% – це легкі форми захворюваності. Госпіталізації потребує не більше ніж 20% хворих із усіх зареєстрованих випадків. І лише 5% потребує інтенсивної терапії», – повідомила Кошалко.

Станом на ранок п’ятниці, 26 червня в Україні виявлено понад 1109 нових випадків зараження. Це черговий антирекорд. Днем раніше, 25 червня захворіло 994 людини, а 24 червня — 940.

За словами Оксани Кошалко, оскільки однаковий ріст захворювання реєструється не по всій Україні, а лише в окремих областях, то вводити жорсткий карантин по всій країні не є доцільним.

«Каратниг послаблюється не на всій території України. Наприклад, у Чернівецькій області, де один з найвищих показників захворюваності, місцева влада приймає інші рішення про послаблення чи посилення карантинних заходів. Тому уряд рекоментував індикатори виходу з карантину, де є певні статистичні показиники, що розраховуються кожного дня і на кожну область окремо», — заявила Кошалко.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 41 117 осіб, з них 18 299 одужали, летальних випадків — 1086.