Рада ЄС назвала країни, з яких рекомендує відкрити в’їзд з 1 липня: України серед них нема

Рада Євросоюзу 30 червня рекомендувала поступове зняття обмежень на в’їзд до блоку. Зокрема установа оприлюднила перелік з 14 країн, громадяни яких можуть перетинати зовнішні кордони країн Євросоюзу.
Очікується, що керівництво ЄС переглядатиме та за потреби оновлюватиме цей перелік щодва тижні. З 1 липня Рада ЄС рекомендувала країнам-членам дозволити в’їзд жителям таких країн:
- Алжир
- Австралія
- Канада
- Грузія
- Японія
- Чорногорія
- Марокко
- Нова Зеландія
- Руанда
- Сербія
- Південна Корея
- Таїланд
- Туніс
- Уруґвай
Громадянам Китаю рекомендують дозволити в’їзд за умови «підтвердження принципу взаємності».
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При цьому в рамках цієї рекомендації Рада ЄС визначає жителів Андоррі, Монако, Сан-Маріно та Ватикану як жителів Євросоюзу. Серед критеріїв, за якими керівництво Євросоюзу визначає, чи рекомендувати дозвіл на в’їзд, такі:
- кількість нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 прготягом останніх 14 днів на 100 тисяч жителів повинна бути близька до показника всередині ЄС або нижча (станом на 15 червня)
- тренд захворюваності стаб тестуванняільний або йде на спад протягом цього періоду порівняно з попередніми 14 днями
- загальна реакція держави на пандемію: врахування наявної інформації, в тому числі, нагляд, відстеження контактів, політика стримування, лікування та висвітлення, а також надійність публічних даних і, за потреби, сукупний бал виконання Міжнародних медико-санітарних правил
З решти країн (в тому числі з України) без обмежень можуть в’їжджати тільки громадяни або люди з дозволом на проживання в ЄС та члени їхніх родин, а також мандрівники, які мають поважні причини.
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Список, який складають посли ЄС, є рекомендаційним. Деякі країни, зокрема, Данія та Португалія, вже заявили, що не будуть виконувати всіх рекомендацій. Вони мають на це право, оскільки окремі країни-члени ЄС мають остаточне право визначати, для кого відкривати свої кордони.
27 червня європейські ЗМІ повідомили, що після відкриття кордонів ЄС 1 липня на територію союзу допускатимуть громадян з 20 країн. Україна, з огляду на епідеміологічну ситуацію, до списку не потрапила.
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