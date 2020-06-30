Рада ЄС назвала країни, з яких рекомендує відкрити в’їзд з 1 липня: України серед них нема

Рада Євросоюзу 30 червня рекомендувала поступове зняття обмежень на в’їзд до блоку. Зокрема установа оприлюднила перелік з 14 країн, громадяни яких можуть перетинати зовнішні кордони країн Євросоюзу.

Очікується, що керівництво ЄС переглядатиме та за потреби оновлюватиме цей перелік щодва тижні. З 1 липня Рада ЄС рекомендувала країнам-членам дозволити в’їзд жителям таких країн:

Алжир

Австралія

Канада

Грузія

Японія

Чорногорія

Марокко

Нова Зеландія

Руанда

Сербія

Південна Корея

Таїланд

Туніс

Уруґвай

Громадянам Китаю рекомендують дозволити в’їзд за умови «підтвердження принципу взаємності».

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При цьому в рамках цієї рекомендації Рада ЄС визначає жителів Андоррі, Монако, Сан-Маріно та Ватикану як жителів Євросоюзу. Серед критеріїв, за якими керівництво Євросоюзу визначає, чи рекомендувати дозвіл на в’їзд, такі:

кількість нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 прготягом останніх 14 днів на 100 тисяч жителів повинна бути близька до показника всередині ЄС або нижча (станом на 15 червня)

тренд захворюваності стаб тестуванняільний або йде на спад протягом цього періоду порівняно з попередніми 14 днями

загальна реакція держави на пандемію: врахування наявної інформації, в тому числі, нагляд, відстеження контактів, політика стримування, лікування та висвітлення, а також надійність публічних даних і, за потреби, сукупний бал виконання Міжнародних медико-санітарних правил

З решти країн (в тому числі з України) без обмежень можуть в’їжджати тільки громадяни або люди з дозволом на проживання в ЄС та члени їхніх родин, а також мандрівники, які мають поважні причини.

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Список, який складають посли ЄС, є рекомендаційним. Деякі країни, зокрема, Данія та Португалія, вже заявили, що не будуть виконувати всіх рекомендацій. Вони мають на це право, оскільки окремі країни-члени ЄС мають остаточне право визначати, для кого відкривати свої кордони.

27 червня європейські ЗМІ повідомили, що після відкриття кордонів ЄС 1 липня на територію союзу допускатимуть громадян з 20 країн. Україна, з огляду на епідеміологічну ситуацію, до списку не потрапила.