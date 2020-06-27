Українці не зможуть подорожувати до ЄС з 1 липня – ЗМІ

Всупереч попередній інформації, українці поки що не зможуть подорожувати до Європейського союзу. Про це з посиланням на європейські ЗМІ пише «Голос Америки».

Після відкриття кордонів ЄС 1 липня на територію союзу допускатимуть громадян з 20 країн. Україна, з огляду на епідеміологічну ситуацію, до списку не потрапила.

Принаймні такої попередньої домовленості досягнуто у п’ятницю, 26 червня. Представники Євросоюзу вирішили, що з 1 липня дозволять в’їзд громадянам тих держав, де епідемічний показник, з розрахунку на 100 тисяч населення, не перевищує середній рівень для країн ЄС за останні два тижні.

В Україні цей показник вищий. Останніми днями тут відбувся різкий сплеск коронавірусної інфекції; кількість нових випадків на 100 тисяч населення підскочила до близько 50 випадків за добу, а з розрахунку за останні два тижні становить понад 25 випадків.

За повідомленнями європейських ЗМІ, список країн, громадянам яких дозволений в’їзд до Шенгенської зони, оновлюватиметься що два тижні. Вирішено також, що, крім показника нових випадків, критеріями служитимуть тенденція на збільшення чи зменшення захворюваності, а також надійність даних.

Cтаном на 27 червня в Україні виявили 42 065 інфікованих коронавірусом. Померли від COVID-19 1 110 людей, одужала 18 701 людина. Минулої доби виявили 948 хворих на COVID-19, померли 24 людини, одужали 402.