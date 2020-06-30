Україна хоче долучитися до Стратегії ЄС з вакцинації від COVID-19 – Стефанішина

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна хоче долучитися до Стратегії Європейського союзу у сфері вакцинації для подолання COVID-19.

«Ми якраз нині ведемо дискусію про те, як Україна може долучитися до глобальних ініціатив із розробки або закупівлі вакцин. Зокрема, Європейська комісія кілька тижнів тому оприлюднила стратегію з вакцинації в рамках ЄС. Там є блок, який стосується міжнародної співпраці. Якраз цього тижня я вже детально спілкуватимуся з колегами з Єврокомісії про те, як Україна може долучитися до цих зусиль, як мінімум у порядку отримання оперативної інформації», – сказала Стефанішина в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За її словами, в Україні також відбувалися консультації з компаніями, які можуть брати участь або яким було б цікаво взяти участь у цьому процесі.

«Ми спілкувалися з країнами Європи, і багато чуємо про те, що є сенс інвестувати зусилля в розроблення ліків. На сьогодні я знаю, що найбільші фармацевтичні компанії України вже в співпраці з іноземними фармкомпаніями працюють над розробкою ліків. Тому ми, з одного боку, хочемо бути в тренді й політичному діалозі щодо глобальних ініціатив із вакцинації, але водночас ми розуміємо, що не потрібно забувати про питання розробки ліків. Наразі дуже важко спрогнозувати, який із цих засобів боротьби з коронавірусом буде ефективнішим», – додала Стефанішина.

Минулого тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що марафон Global Goal: Unite for Our Future, організований Європейською комісією спільно з кампанією Global Citizen, змобілізував 6,15 мільярда євро на розробку та забезпечення доступу до вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

17 червня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна веде переговори щодо попереднього замовлення вакцини від COVID-19.

Десятки компаній та інститутів намагаються знайти вакцину проти COVID-19. Кілька потенційних вакцин вже перебувають на ранній стадії тестування, зокрема у США, в Європі й Китаї.

Кожна вакцина використовує різні технології, щоб викликати імунну відповідь для боротьби з коронавірусом, від якого у світі захворіли понад 10,2 мільйона людей, більше ніж 500 тисяч – померли.

Більшість медичних експертів кажуть, що вакцина, може, й не буде розроблена до 2021 року чи навіть пізніше, а ВООЗ попередила, що вакцина взагалі може й не з’явитися, а коронавірус може стати постійним (ендемічним).