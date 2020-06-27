Єврокомісія зібрала понад 6 мільярдів євро на пошук вакцини від COVID-19

Марафон Global Goal: Unite for Our Future, організований Європейською комісією спільно з кампанією Global Citizen змобілізував 6,15 мільярда євро на розробку та забезпечення доступу до вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 27 червня.

У своєму відеозверненні вона сказала, що «вражена» результатами марафону, та подякувала всім учасникам.

«Цей чудовий марафон з пожертв став зворушливим і значущим моментом єднання між громадянами, урядами, філантропами, організаціями з охорони здоров’я та лідерами бізнесу. Всі вони погодилися допомогти відбудувати наші спільноти у справедливий та чесний спосіб. Зі свого боку я обіцяю, що Європа буде такою тривалий час. Ми залишимося відданими цій шляхетній задачі і використаємо всю нашу здатність об’єднувати для спільного блага», – сказала фон дер Ляєн.

За даними Єврокомісії, 4,9 мільярда євро з цієї суми є пожертвою, яку зобов’язався зробити Європейський інвестиційний банк. В його рамках виступили 14 виконавців.

У травні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про намір створити фонд обсягом у 750 мільярдів євро для відновлення європейської економіки після пандемії коронавірусу.