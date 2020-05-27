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27 травня 2020, Київ 20:05
Новини | Міжнародні

В ЄС хочуть створити фонд у 750 мільярдів євро для відновлення економіки

Це «термінова і виняткова необхідність для термінової і виняткової кризи», заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 27 травня представила план відновлення європейської економіки після пандемії коронавірусу.

Брюссель пропонує створити фонд обсягом у 750 мільярдів євро, який додасться до вже запущених загальноєвропейських механізмів.

З цієї суми 500 мільярдів будуть складати гранти, а 250 мільярдів – кредити. Скористатися допомогою зможуть всі країни блоку, якщо їхні плани з відновлення і реформ отримають схвалення.

Крім фонду під назвою «ЄС наступного покоління», Єврокомісія представила й оновлений проєкт довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки в розмірі одного трильйона 100 мільярдів євро.

Весь пакет, як сказала голова Єврокомісії, це «термінова і виняткова необхідність для термінової і виняткової кризи».

Голова Євроради Шарль Мішель пізніше повідомив, що запропонований антикризовий план і бюджет будуть розглянуті на саміті ЄС 19 червня.

Європа до недавнього часу була центром пандемії COVID-19, який зараз змістився в Південну Америку.

Італія, Іспанія, Франція і Німеччина – досі в десятці світових лідерів за рівнем поширення коронавірусу.

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