В ЄС хочуть створити фонд у 750 мільярдів євро для відновлення економіки

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 27 травня представила план відновлення європейської економіки після пандемії коронавірусу.

Брюссель пропонує створити фонд обсягом у 750 мільярдів євро, який додасться до вже запущених загальноєвропейських механізмів.

З цієї суми 500 мільярдів будуть складати гранти, а 250 мільярдів – кредити. Скористатися допомогою зможуть всі країни блоку, якщо їхні плани з відновлення і реформ отримають схвалення.

Крім фонду під назвою «ЄС наступного покоління», Єврокомісія представила й оновлений проєкт довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки в розмірі одного трильйона 100 мільярдів євро.

Весь пакет, як сказала голова Єврокомісії, це «термінова і виняткова необхідність для термінової і виняткової кризи».

Голова Євроради Шарль Мішель пізніше повідомив, що запропонований антикризовий план і бюджет будуть розглянуті на саміті ЄС 19 червня.

Європа до недавнього часу була центром пандемії COVID-19, який зараз змістився в Південну Америку.

Італія, Іспанія, Франція і Німеччина – досі в десятці світових лідерів за рівнем поширення коронавірусу.