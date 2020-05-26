Центр пандемії COVID-19 перемістився на американський континент

Центр пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 зараз перемістився на американський континент, заявила на брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я 26 травня голова Панамериканської організації охорони здоров’я Кларисса Етьєн.

Вона висловила стурбованість особливо ситуацією в Бразилії, яка впродовж останнього тижня була переважно на першому місці за кількістю смертей від COVID-19 за добу в світі, випереджаючи навіть США, які залишаються на першому місці за числом виявлених за добу інфікованих.

Але в Сполучених Штатах число нових жертв хвороби і нових випадків захворювання поступово знижується, а в Бразилії зростає.

На думку представниці ВООЗ, для країн Латинської Америки ще не настав час послаблювати карантинні обмеження. Десятки заражених коронавірусом виявлені в таких країнах, як Перу, Чилі, Еквадор, Колумбія.

У Бразилії, за даними на 26 травня, виявлено понад 370 тисяч інфікованих, це друге місце в світі. Фахівці вважають, що реальне число є істотно вищим. Померли в Бразилії від COVID-19 понад 20 тисяч людей.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару раніше недооцінював загрозу, порівнював COVID-19 sз грипом і висміював карантинні заходи, вжиті урядами інших країн. Губернатори штатів Бразилії, яка є федеративною республікою, мають чималу владу і можуть самі ухвалювати рішення, пов’язані з карантинними обмеженнями. У кількох регіонах такі обмеження діють, але не по всій країні.

ВООЗ оголосив пандемію в березні, після того, як коронавірус поширився з Китаю на інші країни. Наступним після Китаю центром епідемії була названа Європа, в березні перші місця у світі за кількістю заражень і смертей обіймали Італія та Іспанія. Наприкінці березня стрімко стало зростати число випадків інфекції у США, а в квітні – в Росії.