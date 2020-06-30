Зеленський про COVID-19 в Україні: з такою динамікою треба готуватися до другої хвилі

Україні необхідно готуватися до другої хвилі COVID-19, заявив президент України Володимир Зеленський.

«На Закарпатті понад 70% ліжок медзакладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі. Все ще сподіваюся, що нам вдасться оминути найгірший сценарій. Але медицина має бути готовою до всього», – сказав Зеленський.

За даними Офісу президента, уряд готує лікарні до другої хвилі епідемії. Зараз наявні ліжка для майже 30 тисяч хворих, апаратів ШВЛ використовується небагато, вони є в достатній кількості.

У Центрі громадського здоров’я повідомили, що станом на 30 червня в Україні 4 147 (17,7%) лікарняних ліжок зайняті хворими на СOVID-19 із виділених 23 419 ліжок у закладів охорони здоров’я першої хвилі та 577 (5,5%) ліжок другої хвилі із виділених 10 430 для пацієнтів з COVID-19.

До апаратів штучної вентиляції легень підключені 92 людини. Усього в Україні 2 424 апарати ШВЛ.