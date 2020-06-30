Аеропорт «Київ» оголосив про масові скорочення співробітників

Міжнародний аеропорт «Київ» розпочинає поетапне скорочення своїх співробітників, повідомляє пресслужба підприємства. Як ідеться в повідомленні, оприлюдненому 30 червня, це відбувається «на тлі глибокої кризи, в якій опинилася авіаційна галузь через пандемію коронавірусу, що сприяє різкому падінню авіаперевезень та зниженню пасажиропотоку».

«Накопичення проблем супроводжувалося і відсутністю будь-якої реакції та допомоги від уряду, профільного міністерства. Нагадаємо, що керівництво Міжнародного аеропорту «Київ» постійно звертається по допомогу до влади, але належної і своєчасної реакції так і немає», – вказано в пресрелізі. «Ми прогнозуємо повільне відновлення попиту на авіаперельоти і очікуємо повернення до докарантинного рівня лише за кілька років. На жаль, нам доведеться скоротити 50% персоналу, в тому числі висококваліфікованих фахівців галузі», – зазначив генеральний директор компанії «МАСТЕР-АВІА» Олег Левченко на зборах колективу підприємства.

Загалом в аеропорту «Київ» працює близько 2 тисяч людей, і ще 8 тисяч співробітників – у суміжних підприємствах, які співпрацюють з аеропортом.

Аеропорт «Київ» – це другий за пасажиропотоком аеропорт України, це майже 3 мільйони пасажирів і 30 тисяч рейсів на рік. Це другий платник податків серед комунальних підприємств української столиці. Банкрутство аеропорту «Київ» буде мати катастрофічні наслідки для міжнародного іміджу, авіаційної галузі України, економіки і ринку праці в цілому, інфіормує пресслужба.

Після майже тримісячного простою через пандемію коронавірусної інфекції пасажирське авіаційне сполучення в Україні стало відновлюватися лише в червні. Але кількість і заповненість рейсів нині є в рази меншою, ніж в аналогічний період минулого року. Тим часом, ВООЗ вказує на ризик другої хвилі COVID-19, що завдасть нового удару в тому числі і по авіаперевезеннях.