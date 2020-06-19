Аеропорти Львова і Харкова почали відновлювати міжнародні рейси

Міжнародні аеропорти Львова і Харкова почали відновлювати міжнародне авіасполучення.

«Сьогодні аеропорт Львова приймає і відправляє перші рейси після відновлення регулярного пасажирського авіасполучення за напрямками Львів-Берлін, Дортмунд-Львів, Львів-Дортмунд та Берлін-Львів. Авіація потроху починає відновлюватися і це не може не тішити», – написав у телеграмі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Тим часом, в аеропорту Харкова повідомили, що о 00:15 19 червня прийняли перший міжнародний рейс після перерви, пов’язаної з карантином. Це був рейс із Мінська. Назад літак вирушив о 5:35.

Як повідомила пресслужба аеропорту, авіакомпанія Belavia відновила регулярне авіасполучення Харків-Мінськ, і тепер перельоти за цим напрямком виконуватимуться двічі на тиждень – щопонеділка і щоп’ятниці. З 4 липня додадуться суботні вильоти.

Крім того, о 21:50 19 червня аеропорт також прийме рейс Будапешт-Харків від авіакомпанії Wizz Air. Назад до Угорщини літак вилетить о 22:20. З цього дня рейси до Будапешта виконуватимуться щопонеділка та щоп’ятниці.

В Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином, запровадженим через поширення коронавірусу.