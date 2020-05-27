Півтора мільйона українців у Туреччині: чи повториться туристичний рекорд-2019 після карантину

Україна і Туреччина запускають процес відновлення авіасполучення між країнами, про це домовилися дипломатичні відомства обох держав. Якщо ситуація зі стримуванням COVID-19 дозволить, то українські туристи цього літа зможуть полетіти відпочивати до Туреччини, яка для України є одним із основних туристичних напрямків, припускають туроператори та експерти. Торік Анатолійський півострів відвідали півтора мільйона українців. Скільки з них можуть повторити подорож цього літа, коли та як відкриється туристичне «вікно можливостей», з'ясовувало Радіо Свобода.

За кордон їздять до 9 мільйонів українців на рік, з них лише трохи більше від 3 мільйонів – заробітчани, підрахувало українське Мінсоцполітики. Решта – мають інші цілі, переважно – туризм.

Попри пандемію та суворі карантинні заходи в Україні зокрема та у світі загалом, туристичному сезону цього року – бути: щоправда, він буде удвічі коротшим і про торішні прибутки галузі доведеться на певний час забути, такі оцінки роблять туроператори та експерти в туристичній галузі.

Частина з них прогнозувала, що найпопулярніші туристичні країни почнуть відкривати свої кордони раніше за інших. І ці прогнози починають частково справджуватися.

Туреччина – одне з найулюбленіших місць для відпочинку українців. Торік тут проводили свої вихідні та відпустки понад півтора мільйона українських громадян.

Від початку пандемії коронавірусу цей потік фактично припинився. Однак Туреччина поступово відновлює роботу своєї туристичної галузі.

Із 20 травня Туреччина відкрила кордон для іноземців, однак поки це стосується не всіх мандрівників, а саме медичного туризму. Тих, хто приїде лікуватися, тестують на коронавірус або вимагають відповідну довідку. Залишати лікувальні заклади без поважних причин медичним туристам не можна.

Із 28 травня турецькі готелі та курорти планують приймати місцевих туристів – громадян Туреччини, повідомляє міністр туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой .

. 25 травня Україна і Туреччина домовились розпочати процедури з відновлення авіасполучення і туристичних подорожей між країнами. Це стало результатом зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Гюльдере. Переговори щодо перебігу цієї підготовки ведуть відповідні органи влади обох країн.

Готелі, які спеціалізуються на прийомі українських туристів, мають бути готові працювати з 15 липня, анонсує один з провідних туроператорів у Туреччині AnexTour.

Скільки українців їздить до Туреччини?

Рік від року потік туристів зростає.

2015 рік – у Туреччині побувало понад 800 тисяч українських туристів, такими є підрахунки турецького уряду.

2016 рік – 1 мільйон 250 тисяч туристів з України.

2017 рік – ця цифра зросла до 1 мільйона 284 тисяч осіб.

2018 рік – 1 мільйон 386 тисяч.

2019 рік – Туреччину відвідали 1 мільйон 547 тисяч туристів з України.

Кількість українців на турецьких курортах стрімко зросла після того, як Туреччина 24 листопада 2015 року збила російський бомбардувальник Су-24, що залетів у її повітряний простір.

Потік російських туристів на турецькі курорти на деякий час фактично припинився, і цю нішу зайняли українці та представники інших європейських держав, пояснює генеральний директор компанії «Оріон Інтур» Юрій Дереш.

Для Туреччини Україна входить у п'ятірку країн, з яких до неї прилітає найбільше туристів

«Для Туреччини Україна входить у п'ятірку країн, з яких до неї прилітає найбільше туристів. Після збиття Туреччиною російського військового літака Росія на деякий час випала з цієї п'ятірки, тож турецькі оператори і готелі стали дуже зацікавлені в українському ринку. Відтак вони зробили привабливі ціни для українців, і їхній потік почав щороку зростати. Нині росіяни до Туреччини знову не летять – цього разу через стрімке поширення коронавірусу в Росії. Для українців це дуже добре: адже турецькі готелі, з економічних міркувань, пропонують кращі умови українським туроператорам та авіакомпаніям. Відтак туристична поїздка стане більш доступною, аніж у 2019 році», – пояснює керівник туристичної компанії.

Туреччина готова прийняти українців у сезон-2020: коли і скільки?

Туреччина має серйозні наміри і шанс стати найбільш популярним напрямком туризму для українців після послаблення карантину в обох країнах, констатує голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

«Зараз ми бачимо, що ця країна сама виявляє зацікавлення в українських туристах. Поновлення туристичного авіасполучення з цією країною залежить і від переговорів між урядами, які тривають, і від того, чи не буде якихось безглуздих рішень на кшталт внесення України до міжнародного «чорного списку» країн, з точки зору поширення коронавірусу. За цих двох умов Туреччина невдовзі відкриє кордони для українців», – прогнозує Ігор Голубаха.

Ініціатива «відкрити небо» для українських туристів наразі виходить від Туреччини, адже йдеться про вагому частину від тих 8,5 мільярдів доларів, які українці щороку витрачають на закордонні подорожі, наголошує в розмові з кореспондентом Радіо Свобода Юрій Дереш:

Якщо росіяни цього року не полетять на відпочинок – турки зроблять для українців ще більш привабливі пропозиції

«Переговори почалися, причому цей крок назустріч ішов не стільки від української, скільки від турецької сторони. Якщо росіяни цього року не полетять на відпочинок – турки зроблять для українців ще більш привабливі пропозиції. Наразі на запуск туристичного потоку впливатимуть три чинники: туристів готові випускати з України, їх готові приймати в Туреччині, і третє – самі люди після карантину поступово перестають боятися подорожувати». Втім, за підрахунками Юрія Дереша, туристичний сезон на турецьких узбережжях зазвичай починається у квітні, а цього року він стартуватиме у липні, відтак він буде приблизно удвічі коротшим.

Зі свого боку, Ігор Голубаха очікує, що у 2020 році на турецькі курорти приїде істотно менше українців, ніж торік. Передовсім через те, що «коронакриза» звела нанівець початок туристичного сезону і його перший пік, який припадає на травневі свята:

«Ніхто з туроператорів не ставить цього року великих програм – все залежить від попиту на тури і від бажання українців».

Коли можна вирушати?

Нині на сайтах турфірм та авіакомпаній можна знайти місця в окремих чартерах до Туреччини (вони наразі недешеві) та пропозиції турів, починаючи з червня. Втім, директор ГО «Центр розвитку туризму» Володимир Царук попереджає: найчастіше це попередні «докоронавірусні» пропозиції подорожей, які не видаляли з системи. Наразі, за його словами, є поодинокі туристи, які готові «купувати всліпу» подорожі з липня, розуміючи, що їх доведеться переносити або ж отримувати компенсації за скасування мандрівки.

Коли туризм відновиться? Орієнтовно – 15 липня перші чартери зможуть летіти з України на європейські курорти. У цей період варто очікувати і поновлення туризму до Туреччини

«Коли туризм відновиться? Орієнтовно – 15 липня перші чартери зможуть летіти з України на європейські курорти. У цей період варто очікувати і поновлення туризму до Туреччини. Але це залежатиме від обопільної домовленості двох країн. Крім того, маємо розуміти: щоб ці рейси запустилися, потрібно щонайменше два-три тижні: щоб туроператори встигли продати в Україні туристичні пакети. Хоча і зараз є туристи, які «купують всліпу»: вони бронюють подорож на певні дати в липні з надією, що на той час вже будуть чартери», – пояснює експерт.

Юрій Дереш, зі свого боку, радить українцям не розраховувати на подорожі до Туреччини раніше за середину липня.

Натомість Ігор Голубаха не виключає, що Туреччина, як країна, яка отримує доходи від туристів, організує процес і раніше.

«Щодо появи пропозицій з турами на другу половину червня: можливо, вже можна починати бронювати відпочинок. Але краще ретельно ознайомитися з умовами, які пропонують туроператори для такого бронювання: особливо в частині можливого перенесення поїздки або повернення коштів (у разі продовження карантину)», – попереджає експерт.

Що буде з цінами?

Експерти й туроператори виділяють кілька чинників, які на них впливатимуть:

Зменшення попиту на тури через «коронакризу» зменшить їхню вартість. Якщо цього літа громадяни частини європейських країн та Росії не полетять на іноземні курорти, то турецький туристичний бізнес, імовірно, заохочуватиме українців знижками. До того ж, торік подорожі до Туреччини подорожчали (зокрема і через перехід розрахунків з доларів у євро), тому здешевлення може бути помітним.

Нові витрати на соціальну дистанцію та протиепідемічні заходи збільшать собівартість турів, але у багатьох випадках – поліпшать умови для мандрівників.

Частина готелів у Туреччині можуть просто не відкритися, через «скорочений» курортний сезон, і це може зменшити пропозицію на туристичному ринку та підвищити вартість подорожей.

Куди поїдуть українці в Туреччині?

Директор компанії «Оріон Інтур» Юрій Дереш припускає, що цього року зросте частка поїздок українців на узбережжя Середземного моря в районі Анталії, оскільки там найдовше триває тепла пора року: торік туристи купалися в морі до початку листопада.

Поїздки в такі історичні міста, як Стамбул, збережуться на рівні 10% від загального потоку, тоді як більш мальовниче Егейське узбережжя (такі курорти, як Мармаріс та Бодрум) буде не таким популярним через вищі ціни. До того ж, літо там закінчується раніше, відтак, деякі готелі у 2020 році навіть не відкриватимуться, прогнозує керівник турфірми.

Які зміни відчують туристи

Туризм «після коронавірусу» докорінно зміниться, визнають представники туристичного бізнесу та експерти, опитані Радіо Свобода. Додаткові протиепідемічні вимоги та відповідну сертифікацію готелів проводить уряд Турецької Республіки.

Що ж зміниться?

Протиепідемічні заходи під час перетину кордону стануть новою нормою: ідеться і про експрес-тестування або довідку про тести на СOVID-19, про «паспорт здоров'я» та довідку про щеплення, які перевірятимуть на в'їзді до іншої країни.

Маска та пляшечка з антисептиком стануть невід'ємними аксесуарами мандрівника.

Суттєво зміняться правила поведінки в аеропортах і на бортах літаків, персонал дбатиме про відсутність черг та скупчень людей.

Збільшиться кількість стійок реєстрації та поменшають черги; на борту пропонуватимуть лише запаковані страви та напої. Щонайменше одна зі стюардес на кожному рейсі матиме додаткову медичну підготовку, з урахуванням нових ризиків.

Хостели в їхньому нинішньому вигляді зникнуть.

Так само зникне звичний для туристів «ол інклюзів», підуть у минуле і шведські столи у готелях. Відтепер з продуктами та навіть з кавовим автоматом будуть контактувати лише працівники ресторану або готелю. Турецькі посадовці очікують, що відповідно більше клієнтів отримають ресторани та крамниці поблизу курортів, і це заодно збільшить соціальну дистанцію між відпочивальниками.

Соціальна дистанція – це збільшення відстані між столиками у кафе та лежаками на пляжі, це неповністю заселені готелі та маленькі екскурсійні групи, і перевага індивідуальних турів.

Одноразовий посуд, від якого вже фактично відмовилися, повернеться у багатьох випадках.

Майже вся комунікація між туристом та персоналом відбуватиметься онлайн.

Безготівкові розрахунки в більшості випадків стануть безальтернативними.

Доступ туристів до басейнів та спортивних закладів суворо регулюватиметься, щоб не виникало скупчення людей.

Через витрати на безпеку та санітарні заходи може подорожчати все – від квитка на літак до страв місцевої кухні.

Деякі послуги, як-от лазня чи масаж, турист навряд чи отримуватиме, принаймні у 2020 році.

Кошти, які щороку українці витрачають на послуги туроператорів, авіаперельоти та на інші подорожні витрати, експерти оцінюють приблизно у 8 мільярдів доларів. У 2020 році через кризу в економіці та пандемію цей фінансовий потік у галузь значно зменшиться, припускають економісти.

У світі туристичну галузь вважають такою, що найбільш постраждала від карантинних заходів та від поширення інфекції. Так, щорічний потік туристів у світі, який оцінюють у 1,4 мільярда осіб, цього року, за попередніми оцінками, може зменшитися в півтора раза, такі розрахунки наводить ООН.