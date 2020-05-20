Президент Хорватії призначив на 5 липня дострокові парламентські вибори в країні

Президент Хорватії Зоран Миланович 20 травня оголосив, що дострокові парламентські вибори в країні відбудуться 5 липня. Заява була зроблена через два дні після того, як парламент країни-члена ЄС був розпущений.

Виборча комісія країни і посадовці з галузі охорони здоров’я мвють визначити, як проходитиме голосування в умовах пандемії еоронавірусу.

Минулого тижня прем’єр-консерватор Андрей Пленкович заявив, що його коаліційний уряд підтримує ідею виборів на кілька місяців раніше запланованої дати, оскільки в країні буде сформовано повноцінний уряд для управління економічними наслідками від пандемії коронавірусу.

За прогнозами, економіка Хорватії може скоротитися на 9,4% в цьому році через пандемію. Туризм складає майже 20% ВВП Хорватії.

30 червня Хорватія завершує своє перше в історії піврічне головування в ЄС і передає його Німеччині.