До Чехії можна в’їхати лише з довідкою про відсутність COVID-19

При в’їзді до Чехії іноземці повинні мати довідку про негативний тест на коронавірусну хворобу COVID-19, видану не довше, як за чотири дні перед поїздкою. Таку норму містить постанова уряду про закінчення надзвичайного стану в країні від 17 травня.

Деякі правила карантину для запобігання поширенню коронавірусної хвороби в Чехії змінили, інші залишаються в силі. Зокрема, стосовно іноземців, в тому числі громадян України, постанова передбачає, що при перетині кордону, крім чинної візи, потрібно обов’язково мати з собою довідку про негативний тест на COVID-19 видану не раніше як за чотири дні перед в’їздом до Чехії. У довідці повинна бути вказана інформація про медичний заклад, який провів тестування, що в разі потреби дає можливість перевірити чи уточнити зазначені в довідці дані. Іноземці з такою довідкою звільняються від карантину.

Вимога мати з собою довідку про негативний тест на COVID-19 стосується в тому числі іноземців з правом постійного чи довготривалого проживання в Чехії. В разі, якшо іноземний громадянин з правом постійного чи довготривалого проживання дістався до Чехії літаком без довідки про негативний тест на COVID-19, йому потрібно буде пройти двотижневий карантин. При цьому дата прибуття до Чехії реєструється, що дає можливість відповідним органам перевірити виконання цієї вимоги.

Довідку про негативний тест на COVID-19 іноземець забезпечує і сплачує сам. На сайті міністерства внутрішніх справ Чехїі оприлюднений зразок довідки про негативний тест на COVID-19 чеською, англійсько, а також українською мовами.

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Заборона на в’їзд до Чехії без довідки про негативний тест на COVID-19 не стосується тих іноземців, які перетинають територію країни транзитом і можуть це засвідчити документально, наприклад, підтвердженням про проживання, начання чи роботу в іншій країні.

Чеський уряд припускає, що з врахуванням ситуації навколо епідемії COVID-19 правила перетину кордону до Чехії для іноземців можуть змінюватися.