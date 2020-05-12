Росія попросила охорону для свого «агента з рицином»: чеські ЗМІ

Російським агентом, що збирався отруїти рицином трьох празьких муніципальних політиків, за даними чеської розвідки, виявився голова Російського Центру науки і культури Андрій Кончаков. Про це повідомили чеські ЗМІ, які вирішили з'ясувати ідентичність людини з дипломатичним паспортом, про яку повідомив часопис​ Respekt минулого місяця. Посилаючись на свої джерела, кореспондент часопису, повідомив тоді, що російський громадянин привіт у багажі смертельну отруту – рицин, який мав бути використаний для замаху на життя трьох чеських муніципальниї політиків – мера Праги та голів двох районів міста, які проводили політику, яку Москва вважала ворожою для своїх інтересів. Політики отримали охорону, а журналісти – інформацію для пошуків російського агента та його зв'язків у чеській політиці.

Чеські ЗМІ взялись активно з’ясовувати, хто ж приховується за дипломатичним паспортом, адже місцева служба безпеки підтвердила, що така людина з рицином дійсно приїхала до Праги, а міністерство закордонних справ підтвердило, що дійсно, людина була у статусі дипломата. Спершу журналісти з'ясували, що «дипломата» зустрічав водій посольства Росії Олександр А., якого чеська Служба безпеки вважає причетним до ФСБ. А далі вийшли іна ім'я самого загадкового пасажира, який, згідно з повідомленнями, прилетів до Праги у березні зі спецзавданням.

Ним, за повідомленнями ЗМІ, виявилася людина, що живе у Чехії вже кілька років, і лише віднедавна має дипломатичний статус. Це – в.о. керівника представництва «Россотрудничество» в Чехії, голова Російського Центру науки і культури Андрій Вікторович Кончаков.

«Високий худорлявий чоловік, виглядає молодшим, ніж насправді є. При цьому, у свої 34 роки, він керує дипломатичним представництвом одного з російських федеральних агентств у Чехії» – так описує чеський сайт Seznam Zprávy російського новоприбулого гостя, через якого трьом чеським міським керівникам надали поліцейську охорону.

На запитання журналістів Seznam Zprávy, чи насправді він є тією особою, яка привезла до Чехії рицин, Кончаков відповів, що «це мусить бути якоюсь помилкою», і що віз він у своїй валізці «дезинфекцію і цукерки».

Тим часом трьох чеських комунальних політиків і далі охороняє поліція. Справою займається Служба безпеки Чехії (BIS – Bezpečnostní informační služba), яка поділилась інформацією з депутатами – членами комітету зі справ безпеки Парламенту Чехії.

На їхню думку, до інформації Служби безпеки треба поставитись серйозно, та й «надання поліцейської охорони не приходить просто так».

При цьому речник Служби безпеки Чехії Ладіслав Штіха, як повідомив головний чеський інформаційний канал ČT24 визнав, що до ЗМІ дісталась інформація, частина якої входить до режиму секретності й це значно ускладнює вивчення справи. На його думку, частковий витік інформації не стався зі оточення BIS, а розслідування справи про візит російського «дипломата» з отрутою у валізі триває.

Посольство Росії в Чеській республіці «категорично відкинуло» інформацію часопису Respekt, мовляв, вона містила «домисли, які не мають під собою абсолютно жодної підстави».

У зв’язку з цим російське посольство в Празі надіслало МЗС Чехії ноту, в якій вказало на «неприпустимість безпідставних нападів на Росію та її дипломатичне представництво в Празі». Посольство Росії також наголосило, що «від середини березня цього року жоден із дипломатичних працівників посольства Російської Федерації не прибув на празьке летовище». Також Кремль не оминув увагою публікацію в часописі Respekt щодо «дипломата» і рицину. Дмитро Песков – речник президента Росії Володимира Путіна назвав публікацію «просто ще однією качкою».

Подія з російським «дипломатом» зараз займає чи не головне місце в чеських ЗМІ, резонуючи, щоправда, з іще однією подією, яка сталась на початку квітня у Празі й також привернула велику увагу Кремля.

Мова про демонтаж пам’ятника радянському маршалові Івану Конєву в районі Прага-6, який був проведений на підставі рішення, ухваленого ще минулого року радою цього міського району, на території якого в 1980 році був встановлений цей пам’ятник. Російське посольство в Чехії у відповідь на демонтаж пам’ятника у своїй заяві наголосило, що ця дія «викликає глибоке обурення», що староста міського району Праги-6 Ондржей Коларж «насміхається над пам’яттю визволителя […] Праги, Освєнціма і Терезина», і що посольство «висловлює рішучий протест Міністерству закордонних справ Чеської республіки», а також що «знесення пам’ятника маршалові Конєву не залишиться без відповідної реакції російської сторони».

Російське посольство в Празі не залишило без критики і ще одну недавню подію: рада празького міського району Ржепоріє (Řeporyje) одностайно ухвалила рішення про встановлення у своєму районі меморіалу на честь вояків Російської визвольної армії (РВА – РОА), які загинули в боях за звільнення Праги від нацистів. При цьому ініціатор задуму – староста Праги-Ржепоріє Павел Новотни наголосив, що не йдеться про пам’ятник лише так званим «власовцям», а що «пам’ятник має бути в цілому присвячений воякам Російської визвольної армії».

І хоча Посольство Росії в Чехії скритикувало ініціативу старости Павла Новотного, все ж 1 травня цього року пам’ятна композиція на честь вояків РВА була встановлена. До неї входить таблиця з викарбуваною на ній цитатою Олександра Солженіцина з «Архіпелагу ГАЛАГ»: «Все ли чехи разобрались потом, какие русские спасли им город», а також 3-метровий стовп із моделлю танку Т-34 і каскою на ньому.

Через демонтаж пам’ятника Іванові Конєву у Празі російське керівництво порушило кримінальну справу за статтею про реабілітацію нацизму. Відтак до уваги російських ЗМІ дісталась «трійка» чеських міських лідерів: мер чеської столиці Зденєк Гржіб, який ініціював надати ім’я Бориса Нємцова площі біля посольства Росії в Празі, староста Праги-6 Ондржей Коларж, в районі якого був демонтований пам’ятник Конєву, і Павел Новотни – ініціатор встановлення пам’ятного знаку воякам РВА.

Всім трьом, враховуючи інформацію видання Respekt про приїзд до Праги «дипломата» з отрутою у валізі, а також обіцянку «не залишити без відповідної реакції російської сторони» на знесення пам’ятника маршалові І.С. Конєву чеська поліція надала цілодобову поліцейську охорону.