Чеські ЗМІ назвали ім’я дипломата, який міг привезти рицин, у Росії говорять про «безпідставні звинувачення»

Чеські засоби інформації заявили, що дипломатом, який міг привезти до Праги отруту рицин, міг бути співробітник агентства «Россотруднічество», в цьому агентстві говорять про «безпідставні звинувачення» на його адресу.

Як заявила керівниця «Россотруднічества» Елеонора Митрофанова російському державному агентству «ТАСС», ідеться про «необґрунтоване нагнітання ситуації в Чехії», яке «не сприяє конструктивному діалогові в російсько-чеських відносинах».

Попереднього дня, 10 травня, ввечері в щотижневій передачі громадського Чеського телебачення «168 годин» ішлося про результат журналістського розслідування щодо ймовірного російського агента, який, як підозрюють, міг привезти до Праги рицин для організації замаху на трьох празьких діячів. За даними журналістів, «багато слідів привело» їх до Андрія Кончакова, виконувача обов’язків голови відділення «Россотруднічества» у столиці Чехії. Це російське державне агентство, підпорядковане Міністерству закордонних справ країни, має серед своїх завдань «сприяти поширенню за кордоном об’єктивного уявлення про сучасну Росію» в кремлівській версії такого «об’єктивного уявлення».

Також про Андрія Кончакова як того самого агента написав 10 травня новинний сайт Seznam Zprávy. За цим повідомленням, Кончаков сам сказав чеському журналістові про підозру, що він міг привезти рицин: «То, мабуть, якась помилка, я віз у валізі дезінфекцію і цукерки». За словами автора статті, тим самим росіянин непрямо підтвердив один із моментів із попередніх повідомлень про прибуття до Праги цієї людини з дипломатичним паспортом – що він міг везти рицин саме в валізі.

Як написав чеський сайт, чеська Служба безпеки й інформації вважає Андрія Кончакова працівником однієї з російських спецслужб, і його ім’я підтвердили авторові статті кілька окремих джерел у чеських спецслужбах. При цьому спершу на сайті він був названий лише як «Андрій К.», але після виходу в ефір телевізійного сюжету там теж подали його повне ім’я.

На телефонні дзвінки Радіо Свобода Кончаков не відповів.

Наприкінці квітня чеський журнал Respekt із посиланням на власні джерела в силових структурах Чехії написав, що попередніми тижнями до Праги з Росії прибув чоловік із російським дипломатичним паспортом, якого зустрів автомобіль російського диппредставництва і відвіз у посольство. У валізі пасажира, за цими даними, могла бути смертельна отрута рицин для отруєння мера Праги і старост двох районів міста. Пізніше газета Lidové noviny повідомила, що чоловік прилетів 14 березня, одним із останніх рейсів перед запровадженням карантину, і він є офіцером Федеральної служби безпеки Росії.

Тоді стало відомо, що поліція взяла під охорону приматора (мера) Праги Зденєка Гржиба і старост двох районів міста – Праги-6 Ондржея Коларжа і району Ржепориє Павела Новотного. Всі троє викликали різке невдоволення Москви своїми діями. Гржиб підписав рішення про перейменування площі перед посольством Росії, на якій була його поштова адреса, в ім’я вбитого російського політика, критика Кремля Бориса Нємцова. Коларж ухвалив рішення про зняття в його районі пам’ятника радянському маршалові Івану Конєву, війська якого брали участь у визволенні Чехії наприкінці Другої світової війни, але який був причетний до придушення Угорського повстання 1956 року, а потім до підготовки радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року. А Новотний висловив бажання встановити в своєму районі пам’ятник фактичним визволителям Праги – а це були бійці так званої Російської визвольної армії, формування в складі нацистських військ, які виступили в час Празького повстання 1945 року проти нацистів і домоглися капітуляції нацистських військ у Празі.

Офіційно влада Чехії таких звинувачень не висувала. Але 6 травня сайт Lidovky.cz повідомив, що, за його даними, Служба безпеки й інформації Чехії почала широке розслідування обставин, за яких обставин потрапила до ЗМІ інформація про представника російських спецслужб, який прибув до Праги, можливо, з рицином.

У Росії всі повідомлення в Чехії на цю тему заперечують.