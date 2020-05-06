Чехія закликає Росію вести переговори і планує збільшити кількість своїх дипломатів в РФ

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек звернувся до Росії із закликом будувати відносини на основі спільних договорів про співпрацю, щоб роз’яснити суперечності відносно демонтажу пам’ятника радянському маршалові Івану Конєву у Празі.

«Політизація цих тем може бути контрпродуктивною», – наголосив міністр.

На його думку потрібно дати дорогу дипломатії. Зокрема, Петршічек зазначив, що чеське МЗС передало російській стороні ноту з пропозицією розпочати консультації. «Мова про першу таку формальну пропозицію між обидвома сторонами. Досі про таку можливість російська сторона говорила тільки у ЗМІ», – наголосив міністр.

Також чеський уряд вирішив з 1 липня збільшити на чотири кількість своїх працівників в посольстві у Москві. Головним аргументом такого кроку є брак персоналу в чеському посольстві: «Представництво у Москві вже довгий час відчуває нестачу працівників адміністративно-технічного персоналу. На цій основі пропонується збільшити кількість систематизованих місць».

Зараз у посольстві Чехії в Москві працює дев’ять дипломатів.

За інформацією чеського МЗС в посольстві Росії у Празі й російських генеральних консульствах у Карлових Варах і місті Брно акредитовано понад 50 дипломатів, не враховуючи адміністративно-технічного персоналу. Також чеські ЗМІ звертають увагу на велику кількість – понад 70 автомобілів з дипломатичними номерами, які належать посольству Росії у Чехії.