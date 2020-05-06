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06 травня 2020, Київ 09:33
Новини | Міжнародні

Чехія закликає Росію вести переговори і планує збільшити кількість своїх дипломатів в РФ

Петршічек звернувся до Росії із закликом будувати відносини на основі спільних договорів про співпрацю

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек звернувся до Росії із закликом будувати відносини на основі спільних договорів про співпрацю, щоб роз’яснити суперечності відносно демонтажу пам’ятника радянському маршалові Івану Конєву у Празі.

«Політизація цих тем може бути контрпродуктивною», – наголосив міністр.

На його думку потрібно дати дорогу дипломатії. Зокрема, Петршічек зазначив, що чеське МЗС передало російській стороні ноту з пропозицією розпочати консультації. «Мова про першу таку формальну пропозицію між обидвома сторонами. Досі про таку можливість російська сторона говорила тільки у ЗМІ», – наголосив міністр.

Також чеський уряд вирішив з 1 липня збільшити на чотири кількість своїх працівників в посольстві у Москві. Головним аргументом такого кроку є брак персоналу в чеському посольстві: «Представництво у Москві вже довгий час відчуває нестачу працівників адміністративно-технічного персоналу. На цій основі пропонується збільшити кількість систематизованих місць».

Зараз у посольстві Чехії в Москві працює дев’ять дипломатів.

За інформацією чеського МЗС в посольстві Росії у Празі й російських генеральних консульствах у Карлових Варах і місті Брно акредитовано понад 50 дипломатів, не враховуючи адміністративно-технічного персоналу. Також чеські ЗМІ звертають увагу на велику кількість – понад 70 автомобілів з дипломатичними номерами, які належать посольству Росії у Чехії.

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