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09 травня 2020, Київ 18:46
Новини | Міжнародні

Празька газета назвала співробітником ФСБ дипломата, підозрюваного в перевезенні рицину

Чеські спецслужби взяли під охорону мера Праги Зденєка Гржиба (на фото) після появи повідомлень про те, що Росія може планувати напад на нього

Російський дипломат, запідозрений владою Чехії в перевезенні в країну небезпечної отрути рицину, був співробітником ФСБ, про його приїзд чеські спецслужби попередило анонімне повідомлення, пише чеська газета Lidové noviny.

У кінці квітня журнал «Респект» повідомив про прибуття в Прагу російського дипломата з рицином в багажі. Джерела видання повідомили, що він міг бути агентом російських спецслужб. Чеська контррозвідка підозрювала, що Москва може планувати напад на муніципальних чеських політиків. Під охорону взяли мерів двох празький районів і самої Праги.

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«Регулярно отримую повідомлення про те, що мою подругу зґвалтують» – мер району Праги про загрози з боку РФ – відео

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За даними Lidové noviny, дипломат, про якого попередили спецслужби, був співробітником ФСБ під прикриттям. Він прибув у місто 14 березня, в аеропорту його зустрів співробітник служби безпеки російського посольства.

У попередженні стверджувалося, що росіянин міг везти з собою дві отрути, а не одну, пише газета. Разом з рицином він міг перевозити і токсичний сакситоксин.

Проте, чи дійсно він доставив ці отрути – невідомо. За твердженням газети, росіянин досі може перебувати на території Чехії.

Російська влада історію з рицином відкидає. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков називав публікацію «Респекта» «схожою на качку», глава МЗС Сергій Лавров зазначив, що твердження в тексті «немислимі».

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