Чехія посилить заходи безпеки у своїх представництвах у Росії – чеське МЗС

Чехія планує посилити заходи безпеки у своєму посольстві в Москві. У Міністерстві закордонних справ країни зазначили, що це «довготривалий план, частина якого вже була реалізована минулого року, і він не пов’язаний з актуальними подіями в чесько-російських відносинах».

Як зазначила речниця МЗС Зузана Штіхова, «однією з частин цього комплексного рішення є відрядження охорони з лав працівників Міністерства закордонних справ» до Росії.

Цього тижня чеське МЗС ухвалило рішення з 1 червня посилити на чотири особи кількість своїх адміністративно-технічних працівників у посольстві в Москві.

Водночас міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек звернувся до Росії із закликом будувати відносини на основі договорів про співпрацю між Чехією і Росією.

Зараз у посольстві Чехії в Москві працює дев’ять дипломатів.

За інформацією чеського МЗС, в посольстві Росії у Празі й російських генеральних консульствах у Карлових Варах і місті Брно акредитовано 50 дипломатів, не враховуючи адміністративно-технічного персоналу.

5 квітня на посольство Чехії в Москві напали активісти крайньої лівої організації «Інша Росія». Це сталося після рішення міської влади Праги демонтувати пам'ятник радянському маршалові Івану Конєву. Це рішення викликало осуд з боку влади Росії.