Захарова про звинувачення в підготовці замахів на чеських політиків: це вже хворобливі фантазії

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала «хворобливими фантазіями» звинувачення в підготовці замахів на чеських політиків російськими спецслужбами.

«Це вже хворобливі фантазії. Тут критикувати або описувати, або давати їм будь-яку характеристику просто неможливо. Це межує з якимось хворобливим маренням, чергова груба провокація з боку тих сил в Чехії, які хочуть за всяку ціну завдати шкоди російсько-чеським відносинам», – сказала Захарова.

Чеське видання Respekt написало, що три тижні тому в аеропорт імені Вацлава Гавела в Празі з Росії прибув чоловік із російським дипломатичним паспортом. Його зустрів автомобіль російського диппредставництва і відвіз у посольство. У портфелі пасажира, за даними тижневика Respekt, який посилається на джерела в силових структурах Чехії, могла бути смертельна отрута рицин.

За повідомленням, можливий учасник замаху міг бути співробітником однієї з російських спецслужб і користуватися дипломатичними документами й допомогою співробітників російського посольства.

Як пише видання, з моменту його прильоту чеські спецслужби взяли під охорону кількох празьких політиків: голову адміністрації Праги-6 Ондржея Коларжа і мера Праги Зденєка Гржиба. Обоє підтвердили, що перебувають під охороною.

Колар був одним із головних ініціаторів демонтажу пам'ятника радянському маршалу Конєву в Празі.

Гржиб, у свою чергу, в кінці лютого підписав рішення про перейменування площі перед посольством Росії на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Обидві події викликали різке невдоволення з боку російської влади.

27 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «качкою» розслідування чеського видання Respekt, яке повідомило про приїзд до Чехії співробітника російських спецслужб для отруєння мера Праги й інших політиків.