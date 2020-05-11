Росія просить про охорону свого дипломата в Чехії

Посольство Росії в Чехії звернулося до офіційної Праги з проханням про надання поліційної охорони співробітнику дипломатичної місії. Про це йдеться в поширеній увечері 11 травня заяві посольства.

«У зв'язку з антиросійською інформаційною кампанією, яка триває в Чехії, заявляємо, що помилкові і бездоказові звинувачення (з посиланням на місцеві спецслужби) на адресу співробітника посольства Росії в підготовці замаху на празьких муніципальних політиків російською стороною були неодноразово і однозначно спростовані як в Москві, так і в Празі», – стверджують російські дипломати і наполягають, що «через розгорнуте чеськими ЗМІ персональне цькування російського дипломата на його адресу почали надходити погрози».

Днем раніше, 10 травня, чеські засоби інформації заявили, що дипломатом, який міг привезти до Праги отруту рицин, міг бути співробітник агентства «Россотруднічество». У самому цьому агентстві говорять про «безпідставні звинувачення» на його адресу.

У щотижневій передачі громадського Чеського телебачення «168 годин» ішлося про результат журналістського розслідування щодо ймовірного російського агента, який, як підозрюють, міг привезти до Праги рицин для організації замаху на трьох празьких діячів. За даними журналістів, «багато слідів привело» їх до Андрія Кончакова, виконувача обов’язків голови відділення «Россотруднічества» у столиці Чехії. Це російське державне агентство, підпорядковане Міністерству закордонних справ країни, має серед своїх завдань «сприяти поширенню за кордоном об’єктивного уявлення про сучасну Росію» в кремлівській версії такого «об’єктивного уявлення».

Також про Андрія Кончакова як того самого агента написав 10 травня новинний сайт Seznam Zprávy. За цим повідомленням, Кончаков сам сказав чеському журналістові про підозру, що він міг привезти рицин: «То, мабуть, якась помилка, я віз у валізі дезінфекцію і цукерки». За словами автора статті, тим самим росіянин непрямо підтвердив один із моментів із попередніх повідомлень про прибуття до Праги цієї людини з дипломатичним паспортом – що він міг везти рицин саме в валізі.