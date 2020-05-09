Чеська поліція розслідує встановлення унітазу на місці пам’ятника Конєву в Празі

Поліція Чехії розслідує обставини появи на місці демонтованого в столиці Празі пам’ятника радянському воєначальнику Івану Конєву унітаза, повідомляє видання Novinky.cz.

У поліції поки не впевнені, чи будуть відкривати справу і за якою статтею.

Унітаз з’явився на постаменті демонтованого пам’ятника Конєву на площі Інтербригад у районі Прага-6 у ніч на 9 травня.

Староста району Ондржей Коларж засудив дії невідомих, унітаз прибрала муніципальна влада.

У районі столиці Чехії Прага-6 3 квітня був демонтований пам’ятник Конєву. Монумент буде перенесений в створюваний Музей пам’яті XX століття.

Зняття скульптури викликало різку критику з боку Росії, її Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про «реабілітацію нацизму».