Українці Чехії відсвяткували День вишиванки

До святкування Дня вишиванки 21 травня вчергове долучилися українці Чехії. Як передає кореспондент Радіо Свобода, близько 30 українців зібралися у Празі біля пам’ятника Тарасові Шевченку у традиційних вишиванках. Акцію супроводжували українські прапори та спільне виконання гімну України. Наймолодші учасники по черзі декламували вірші, присвячені українському національному вбранню.

День вишиванки у Празі святкує своє 5-річчя. Як і минулого року, ініціатором зустрічі стала громадська організація українців у Празі – колектив «Берегиня».

Вже 5 років поспіль учасники цього творчого колективу влаштовують кількаденне свято. У третій четвер, на День вишиванки, відбувається зустріч біля пам’ятника Шевченку, у п’ятницю та суботу проводяться різноманітні майстер класи. А у неділю святкування традиційно завершується масовою ходою містом та святковим концертом. Однак цього року через карантинні заходи, які не дозволяють збиратися у групи понад 100 осіб, від ходи організатори відмовилися.

«Попри нинішні обставини, ми знаємо, що свято чудове. Одягнувшись у свою вишиванку, ми пам’ятаємо і доводимо іншим, що ми – українці, що ми не забуваємо своїх традицій. Ми несемо їх у світ, розказуємо про свою культуру. Генетичний код є наша вишиванка», – сказала організаторка Марія Скиба.

Метою щорічного святкування Дня вишиванок у Празі є об’єднання якомога більшої кількості українців, які поважають, підтримують та бажають пропагувати українську вишиванку.

До акції також долучилося українське посольство у Чехії.

Цього року з нагоди Дня вишиванки організатори свята традиційні українські вишиті сорочки надіслали державним керівникам Чехії.