Сьогодні в Україні відновлюються внутрішні авіаперельоти

Україна з 5 червня відновлює внутрішні регулярні авіарейси. Як свідчить офіційна інформація аеропорту «Бориспіль», перші два пасажирські літаки вирушать ввечері до Дніпра та Одеси.

Авіасполучення відновлюється зі згоди Кабінету міністрів, який в рамках поетапного послаблення карантину розблокував внутрішні авіаперельоти з 5 червня (між тими регіонами, в яких це дозволяє епідемічна ситуація), а міжнародні – з 15 червня, але лише з тими державами, які на той час так само будуть готові відкрити своє небо для українських літаків.

«Уряд дозволив авіасполучення, а далі все залежить від авіакомпаній. Вони визначають, куди їм вигіднео летіти, на які напрямки є попит. Наша справа — дозволити це, а далі слово за авіакомпаніями», – пояснила речниця Міністерства інфраструктури Оксана Герасимова.

Також вона підтвердила повідомлення, що Україна попередньо домовилася про пасажирське авіасполучення з Туреччиною, Грецією, Кіпром та Грузією. Щодо інших напрямків – говорити зарано, пояснила Герасимова.

«Все залежить від перемовин на рівні міністерств закордонних справ та позиції МОЗ України. Питання в тому, що Україна має так само відкрити кордони для іноземців на тих самих умовах, на яких вони готові приймати нас», – пояснила посадовиця.

Що ж до внутрішніх авіаперельотів, з 5 червня відновлюються авіарейси з Києва до Одеси та Дніпра; з 8 червня – з Києва до Львова та Харкова; з 12 червня авіакомпанії анонсують рейси Київ – Запоріжжя; з 15 червня відкривається авіасполучення Київ – Івано-Франківськ.

Кошти, які щороку українці витрачають на послуги туроператорів, авіаперельоти та на інші подорожні витрати, включно і з внутрішнім туризмом, експерти оцінюють приблизно у 8 мільярдів доларів. У 2020 році через кризу в економіці та пандемію коронавірусу цей фінансовий потік у галузь значно зменшиться, вказують економісти.

У світі туристичну галузь вважають такою, що найбільш постраждала від карантинних заходів та від поширення інфекції. В ООН вказують, що щорічний потік туристів у світі, який оцінюють у 1,4 мільярда осіб, цього року, за попередніми оцінками, може зменшитися в півтора раза.