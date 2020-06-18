Україна відновила авіасполучення, але полетіти майже нікуди не можна. Чому?

Після кількох місяців перерви Україна нарешті відновила міжнародне авіасполучення. Однак, попри скасування заборони на перельоти з боку Києва, летіти майже нікуди. Адже щоб здійснити подорож потрібні і дозволи інших держав. Поки що такі Україна отримала лише від 5 країн, і то з обмеженнями. А про польоти до більшості європейських держав – принаймні на наступні два тижні – доведеться забути.

Теоретично за кордон можна, на практиці – не зовсім

Із 15 червня уряд України зняв обмеження на міжнародні авіаперельоти у зв'язку із послабленням карантину, який запровадили через пандемію коронавірусу. У МОЗ запровадили «адаптивну самоізоляцію» і оприлюднили список країн із «червоної» та «зеленої» зони. Якщо прибуваєте з країни із «червоної» зони – відбуваєте 14-денну самоізоляцію, з «зеленої» – ні.

Утім, поки що такий список знадобиться не всім охочим подорожувати. Адже вільно пересуватися, до прикладу, безвізовою Європою поки не можна. У низці країн досі існує обмеження на в'їзд громадян, тому дозвіл на подорожі з України не гарантує, що ви зможете відвідати потрібну країну.

За даними міністра інфраструктури, пасажирів з України готові приймати аеропорти п’яти країн:

із 15 червня – Албанія і США (без обмежень на кордоні) та Велика Британія (з дотриманням 14-денного карантину);

із 27 червня українські літаки прийматимуть в Тунісі (з тестуванням після прибуття);

із 1 липня громадян, можливо, прийматимуть Кіпр, Чорногорія, Грузія та Греція. Утім, це ще не остаточне рішення.

Країни ЄС можуть відкритися з 1 липня, але це не точно

Країнам Шенгенської зони Європейська комісія рекомендує відкрити кордони для іноземців з третіх країн з 1 липня. Утім, це лише рекомендація, кожна країна сама вирішує, коли і кого впускати. Відтак залишається незрозумілим, чи потрапить Україна до «списку щасливчиків». Ситуація проясниться ближче до кінця червня і напряму залежить від ситуації з COVID-19.

За рекомендаціями Єврокомісії, слід заборонити в'їзд пасажирів із країн, де ситуація з поширенням коронавірусної інфекції гірша, ніж в ЄС. Також просять зважати на тенденцію до зростання кількості випадків, стримування поширення вірусу, лікування COVID-19 та звітність. В Єврокомісії наголошують, що має значення надійність даних з третіх країн.

Поки що Єврокомісія рекомендувала відкрити кордони ЄС лише для країн Західних Балкан. А що стосується України, то, за оцінкою редактора Радіо Свобода з питань Європи Рікарда Юзвяка, європейські політики поки впевненості не мають: «Більшість ставиться позитивно до відкриття кордонів із країнами Західних Балкан, бо епідеміологічні показники там хороші, чого не можна сказати про українські. Поки що у європейських політиків немає стовідсоткової впевненості, чи може Україна контролювати ситуацію. Утім, до 1 липня все ще може змінитися».

Ще на початку червня Європейська агенція з авіабезпеки віднесла аеропорти у Києві і Чернівцях до списку летовищ із підвищеним ризиком, після відвідування яких треба ретельніше дезінфікувати літаки.

18 червня в Україні зафіксували рекордну кількість інфікованих – 829. При цьому тенденція до зростання зберігається останніми днями. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов раніше заявляв, що МОЗ пов'язує зростання кількості хворих не зі збільшенням тестування, а із порушенням громадянами протиепідеміологічних вимог.

Пакувати валізи рано

На сайтах авіаперевізників нині можна придбати авіаквитки ледь не на будь-яку дату. Однак є щонайменше дві причини, чому зараз не варто поспішати купувати квитки.

Перша – переліт можуть скасувати. «Пасажирам при купівлі квитків потрібно враховувати те, що розклад може постійно змінюватися через заборону деяких країн на польоти, як це запровадила Польща та Австрія. Вони не дозволяють до кінця червня виконувати будь-які регулярні рейси з пасажирами з України», – розповідає редактор сайту avianews.com Олександр Мироненко.

Наприклад, рейс до Польщі, який мав вилетіти 17 червня, скасували. Бо напередодні польський уряд вирішив не відновлювати рейси за межами ЄС. З приводу того, коли можна буде полетіти в Польщу, українська сторона веде переговори. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода посол України в Польщі Андрій Дещиця: «Посольство проводить переговори з відповідними польськими урядовими інституціями щодо відновлення пасажирського сполучення між Україною та Польщею».

Навіть якщо у вас є квиток – вас можуть не пустити на борт

Друга причина – навіть якщо переліт відбудеться, вас можуть не впустити в країну через обмеження на в'їзд. «Без великої необхідності поки не варто купувати квитки і кудись летіти. Навіть якщо ваша категорія внесена в список дозволу, це не означає, що протягом декількох тижнів ви не потрапите в перелік заборон. Відповідно, навіть якщо у вас є квиток – вас можуть не пустити на борт», – каже Мироненко.

Наприклад, до Німеччини іноземці можуть в'їжджати лише з нагальних причин: для роботи (легальної), навчання або ж возз'єднання з сім'єю.

Якщо подорож, наприклад, плануєте до Європи, то в ЄС розробили спеціальну карту із обмеженнями, яка постійно оновлюється. Подивитися на неї можна тут.