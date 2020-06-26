Карантин не для олігархів. Як Медведчуку, Коломойському, Хорошковському «відкривали небо» («СХЕМИ» | №264)

Майже три місяці суворого карантину, зупинка транспорту, заборона вільного пересування, неможливість дістатись навіть до роботи. Більшість українців – свідомо чи вимушено – залишались вдома. Відкладені зустрічі з близькими й рідними, скасовані відпустки і подорожі. Перекриті кордони й зупинене авіасполучення. Це – рішення влади для громадян. Але, як виявили «Схеми», небо закрилось не для всіх.

Так, більшість аеропортів мала зупинити відправлення пасажирів – але якщо дуже треба, то виявилось, що можна. Так, українці масово мали здати квитки на авіарейси – але для окремих чартерів і приватних літаків злітну смугу таки відкривали.

Для цього треба було отримати дозвіл, переконавши низку органів влади, що політ – це крайня потреба. Та, за спостереженнями журналістів, чимало літаків, що злітали у небо, закрите для інших, – возили… українських олігархів. Вони літали як Україною, так і за кордон.

Чи справді такі привілеї були виправдані державними інтересами?