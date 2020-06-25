Під час карантинних обмежень олігархи отримували дозволи на польоти Україною і за кордон – «Схеми»

Під час карантинних обмежень, зупиненої роботи аеропортів і фактично закритого для більшості українців неба деякі українські олігархи і впливові політики продовжували здійснювати перельоти на приватних літаках і чартерах – як Україною, так і за кордон. Для цього вони звертались за дозволами і отримували їх від кількох держустанов – зокрема, від Державіаслужби, а також від СБУ. Серед тих, для кого працювали аеропорти, журналісти зафіксували народних депутатів і олігархів Віктора Медведчука і Вадима Новинського, Валерія Хорошковського, Олександра Ярославського, бізнес-партнерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про відкрите небо для «обраних» ідеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») – «Карантин не для олігархів».

У період карантину постановою Кабінету міністрів №228 була заборонена робота всіх українських аеропортів на прийняття і відправлення пасажирів – окрім двох: у Борисполі і Львові, – а також «прийняття і відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення осіб, які здійснюють подорож із туристичною метою». Згідно з урядовим розпорядженням №287, тимчасово були закриті «пункти пропуску через державний кордон для міжнародних пасажирських перевезень, крім здійснення перевезень осіб із метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, а також представників дипломатичних установ і гуманітарних місій».

«Тобто більшість українських аеропортів мали зупинити відправлення і прийняття пасажирів – але для окремих чартерів і приватних літаків злітну смугу все ж відкривали», – мовиться у розслідуванні.

Так, 5 червня журналісти зафіксували, як в аеропорт «Бориспіль» із Вільнюса прилетів позафракційний народний депутат Вадим Новинський. Борт летів в Україну з Санкт-Петербурга, зробивши проміжну посадку в столиці Литви.

Раніше, 15 квітня, депутат повідомляв, що в нього виявили коронавірус. 4 травня він оголосив, що вилікувався, отримавши негативний результат тестування. Вже через 11 днів після прильоту з країни, яка перебувала в «червоній зоні» щодо захворювань на коронавірус, Новинський, не пройшовши двох тижнів обсервації, відвідав засідання Верховної Ради.

У коментарі «Схемам» парламентар розповів, що літав до Росії зустрітися з родиною, а після прильоту двічі здав ПЛР-тест, із негативним результатом: «Це звільняло мене від того, щоб перебувати на карантині за місцем проживання. Я брав участь і у засіданнях Верховної Ради, і в богослужіннях, і так далі».

За словами депутата, дозвіл йому надали «відповідні інстанції»: «В Україні – це, по-перше, Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, прикордонна служба».

Також 12 червня «Схеми» зафіксували, як із Великобританії, яка на той момент перебувала у «червоній зоні», в аеропорт «Бориспіль» прилетів мільйонер і давній знайомий президента Володимира Зеленського Валерій Хорошковський.

На уточнення журналістів, як йому вдалося попри закрите авіасполучення вилетіти з України і повернутися, Хорошковський відповів: «У мене є посвідка на проживання, тому це дозволяє мені виїхати в Європу. Монакська».

«20 березня Хорошковський прилетів із Ніцци до Києва, коли ситуація з коронавірусом у Франції була набагато гіршою, ніж в Україні, а вже через чотири дні після прильоту був госпіталізований із підозрою на коронавірус. Одразу після одужання Хорошковський залишив Україну і повернувся в Монако, і от знову він вдруге повертається в Україну», – мовилося у розслідуванні.

У період карантину журналісти також помітили, що літаки, які належать групі «Приват», згідно із онлайн-сервісом FlightRadar24, здійснили близько десяти перельотів між Дніпром та Києвом.

Так, 10 квітня «Схеми» зафільмували, як кортеж олігарха Ігоря Коломойського виїхав із «Борисполя» після того, як там приземлився літак із Дніпра. А 30 квітня знімальна група помітила приліт бізнес-партнера Коломойського, олігарха Геннадія Боголюбова.

Коломойський пояснив: «Я так не знаю, але в загальних рисах знаю, що треба отримати дозвіл Державіаслужби. Тобто не можна, грубо кажучи, відкрити «Бориспіль», відкрити «Львів» – це для рейсів, які дозволяють. А якщо тобі дозволила Державіаслужба переліт, ти можеш у будь-яку точку летіти. Якщо аеропорт там працює. У нас працював аеропорт».

Олігарх повідомив, що погоджує перельоти також в СБУ: «Але геморой великий, тому особливо ніхто нікуди не літав… без крайньої необхідності».

Натомість у коментарі «Схемам» перший заступник гендиректора «Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» >Сергій Криворотченко спочатку сказав, що під час карантинних обмежень аеропорт не працював, а потім уточнив: «Аеропорт не зупинявся, а працював. Це перше. Друге – він працював за всіма аспектами, які необхідні, крім пасажирських перевезень. Регулярних».

Щонайменше двічі під час карантину приватним бортом літав харківський бізнесмен Олександр Ярославський. Його кортеж знімальна група побачила у «Борисполі» 27 травня.

«Приватний літак, яким користується Ярославський, злетів і через пів години здійснив посадку в аеропорту міста Харків, який теж мав зупинити приймання і відправлення пасажирів», – зазначали журналісти.

«На період карантину аеропорт «Харків» припинив свою основну діяльність (обслуговування регулярних і чартерних пасажирських рейсів із туристичною метою). В аеропорту обслуговували лише технічні рейси (з наявністю усіх необхідних дозволів та документів)», – повідомили у пресслужбі.

А щодо перельотів харківського олігарха лише зазначили: «Всі рейси, які обслуговував аеропорт протягом періоду, який вас цікавить, обслуговувалися на підставі оформлених у відповідності з усіма законодавчими вимогами дозвільних документів, які отримували авіаперевізники».

Сам Ярославський сказав, що не займається організацією перельотів, а тому «гадки не має», як був отриманий дозвіл.

Крім того, журналісти виявили, що у період дії карантинних обмежень дружина колишнього народного депутата Віталія Хомутинніка Світлана змогла злітати у Німеччину на 8 днів і повернутися звідти з пакетами елітних брендів.

Зокрема, 9 червня журналісти побачили, як вона сідає в авто і залишає територію аеропорту «Бориспіль». За інформацією джерел «Схем» в аеропорту Бориспіль, Світлана Хомутиннік дійсно проходила паспортний контроль у цей час, а також – що вилетіла вона з Києва до Франкфурта 1 червня.

Зв’язатися з Віталієм Хомутинником для отримання коментаря до публікації не вдалось.

Також 7 травня «Схеми» зафіксували приліт із аеропорту «Ужгород» в аеропорт «Київ» (Жуляни) народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя», олігарха і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчуказ родиною.

Як пояснив сам Медведчук, дозволи він отримував у зв’язку з тим, що «приїжджав на позачергові пленарні засідання» Верховної Ради. Він підкреслив, що літак орендував, а дозволи отримувала компанія, «яка обслуговувала переліт».

У коментарі «Схемам» директор «Міжнародного аеропорту «Ужгород» Руслан Лііс пояснив: «Був дозвіл із Державіаслужби. Вони ж подають план – і ми приймаємо».

І додав: «У нас був відкритий аеропорт. У нас були просто закриті міжнародні рейси».

У свою чергу, генеральний директор «Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) Олександр Нестеренко повідомив: «Аеродром комунального підприємства не закривався на час карантину, тому що літала авіація спеціального призначення. А чартери, джети літали з дозволу… там особливий порядок був, погодження». На уточнення журналістів щодо погодження Нестеренко підкреслив: «Це заявка, яка подається в Державіаслужбу, потім, наскільки я знаю, проходила на погодження в Службі безпеки України».

«Схеми» також звернулись за коментарями до згаданих відомств, які погоджували у період карантину перельоти приватними літаками.

У Мінінфраструктури за два тижні так і не відповіли на запит про особливості обмеження роботи українських аеропортів під час карантину. У Державіаслужбі лише зазначили, що «надавали дозволи на перельоти повітряних суден», а не «на переліт конкретних фізичних осіб». «Взагалі все виписано правилами», – заявили у відомстві і пообіцяли повну відповідь надати пізніше.

А в СБУ підкреслили: «Служба безпеки України в межах визначеної законодавством компетенції здійснює заходи для захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання. (…) Інформація щодо ймовірних порушень під час погодження Державною авіаційною службою України виконання зазначених вами авіарейсів відсутня».