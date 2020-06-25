Літаку Медведчука під час карантину дозволили 16 разів літати між Києвом та Ужгородом в умовах «закритого неба» – «Схеми»

Приватний літак із бортовим номером T7GEM, яким користується один із лідерів ОПЗЖ народний депутат Віктор Медведчук, під час посиленого карантину в Україні здійснив 16 перельотів із аеропорту «Київ» в аеропорт «Ужгород» та звідти. Згідно з постановою Кабміну, обидва ці аеропорти мали тимчасово зупинити роботу на відправку та прийом пасажирів. За виключним правом здійснювати перельоти в умовах «закритого неба» Віктор Медведчук звертався та отримував дозволи від кількох відомств, зокрема від Державної авіаційної служби, а також від Служби безпеки України. Про це йдеться в розслідуванні «Карантин не для олігархів» журналістів програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).

Журналісти зафіксували, як Віктор Медведчук із родиною приземлився у аеропорту «Київ» 7 травня, літак прилетів з Ужгорода. Після цього «Схеми» отримали інформацію про всі перельоти борту Медведчука під час карантину від джерел у Державній авіаційній службі та в аеропорту «Київ».

У внутрішній системі вісім рейсів між Києвом та Ужгородом було позначено як «переліт без завантаження». У інших восьми рейсах за тими ж напрямками зазначена така підстава для надання дозволу: «перевезення народного депутата».

«У 100 кілометрах від Ужгорода в селищі Жденієво у Карпатах розташовується дача народного депутата. Десятки гектарів землі та великий маєток оформлені на фірму, якою володіє його дружина Оксана Марченко. Судячи з дат, депутат схоже, більшість часу проводив на Закарпатті, а до Києва прилітав лише на позачергові засідання Верховної Ради, подекуди одним днем», – йдеться в розслідуванні журналістів.

Сам Віктор Медведчук на запитання, як йому вдавалося під час карантинних обмежень та фактично закритого неба регулярно здійснювати перельоти, зазначив: «З відповідним дозволом. Дозволи я отримував у зв’язку з тим, що я приїжджав на позачергові пленарні засідання. Ці дозволи брала компанія, яка обслуговує. Це не не мій літак, це літак, який я орендую. А єдиний він був тому, що була необхідність відвідувати позачергові пленарні засідання».

Під час карантину постанова Кабінету міністрів забороняла роботу всіх українських аеропортів на прийом та відправку пасажирів, окрім двох: у Борисполі та Львові, йдеться в матеріалі.

«Cхеми» зв’язалися з керівниками аеропортів «Ужгород» та «Київ» (Жуляни) із запитанням, на яких підставах ці аеропорти регулярно обслуговували борт Віктора Медведчука під час карантинних обмежень та закритого неба для решти українців.

«Був дозвіл у нього, так ми і приймали. Дозвіл з Державіаслужби. Вони ж подають план – і ми приймаємо», – відповів директор Міжнародного аеропорту «Ужгород» Руслан Лііс.

У свою чергу генеральний директор «Міжнародного аеропорту «Київ» Олександр Нестеренко спершу зазначив, що аеродром працював, бо виконувались «польоти підрозділів авіації спеціального призначення». На уточнення, чому аеропорт під час карантину обслуговував також борт Віктора Медведчука, він зазначив: «Це заявка, яка подається в Державіаслужбу, потім, наскільки я знаю, проходила на погодження в Службі безпеки України».

Тимчасовий виконувач обов'язків першого заступника голови Державіаслужби Сергій Коршук на запитання «Схем», на яких підставах Віктору Медведчуку погоджували перельоти під час карантину, зазначив лише таке: «Ми не даємо дозволи на переліт конкретних фізичних осіб. Ми давали дозволи на перельоти повітряних суден. Я не відслідковую, на якому літаку літають якісь фізичні особи», – і порадив написати запит. Станом на момент виходу матеріалу в ефір відповідь від Державіаслужби не надійшла.

Також журналісти звернулися до СБУ – на яких підставах там погоджували перельоти для Віктора Медведчука.

Під час посиленого карантину в Україні діяла постанова Кабінету міністрів, у якій йшлося про такі обмеження роботи українських аеропортів: «Заборонити (..) прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, крім перевезень, які здійснюються через державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» або у разі неможливості прийняття та відправлення повітряних суден державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – через державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» як резервне. У разі необхідності задоволення державних потреб прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, здійснюється за погодженням з відповідним міністерством», – повідомили журналістам у відомстві.

Журналісти звернулися до Міністерства інфраструктури з запитаннями про особливості обмеження роботи українських аеропортів під час карантину – але протягом майже двох тижнів до ефіру відповіді не отримали.