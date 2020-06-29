Голова ВООЗ: пандемія COVID-19 «прискорюється»

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 «прискорюється», заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус.

«Хоча багато країн у всьому світі досягли прогресу, пандемія фактично прискорюється», – заявив голова ВООЗ.

Він вважає, що світові потрібно «ще більше запасів стійкості, терпіння, смирення та щедрості в наступні місяці».

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили 10,2 мільйона випадків COVID-19. Хвороба забрала життя понад 500 тисяч людей. Водночас понад 5,1 мільйона пацієнтів померли.