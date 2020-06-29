18% українців вважають, що Україна вже впоралася з коронавірусом – опитування

18% українців вважають, що Україна вже впоралася з коронавірусом, повідомив Київський міжнародний інститут соціології.

Водночас, на думку 63%, Україна ще не впоралася з епідемією, і число нових хворих скоро зростатиме.

19% респондентів обрали варіант «важко відповісти».

Опитування проводили з 20 до 23 червня. У ньому взяли участь 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Лише в червні в Україні виявили 19 288 випадків COVID-19. Загалом станом на 29 червня на території країни зафіксували 43 628 хворих.