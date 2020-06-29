12 областей і Київ не відповідають показникам для послаблення карантину – МОЗ

Київ і 12 областей України не відповідають показникам для послаблення карантину, свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров’я країни.

Показникам не відповідають, крім Києва, Закарпатська, Волинська, Донецька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька й Чернігівська області.

При цьому, за даними МОЗ, у Закарпатській області заповненість ліжок для хворих Covid-19 перевищила 70%. Станом на 29 червня це найвищий показник в країні.

На другому місці Чернівецька область (заповнені 45,89% ліжок), на третьому – Волинська (44,71%).

Крім того, в Закарпатській області перевищено показник виявлення випадків інфікування – 16,12% за необхідних для ослаблення карантину 11%.

Станом на ранок 29 червня в Україні виявлено 646 нових випадків Covid-19, попереднього дня було 917 випадків.