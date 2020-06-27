Велике будівництво проти коронавірусу. Чому гроші з фонду боротьби з COVID-19 передали на зведення доріг?

18 червня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №3509, який передбачає, зокрема, перерозподіл грошей із Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт і будівництво доріг та інших об’єктів інфраструктури.

Для фінансування заходів щодо боротьби з коронавірусом уряд створив окремий фонд розміром у майже 65 мільярдів гривень. Фонд боротьби з COVID-19 наповнювався шляхом урізання видатків на інші сфери. Найбільше «порізали» фінансування освітніх, культурних та спортивних проектів. Частину фінансування також забрали з фонду регіонального розвитку, фонду енергоефективності, Верховного та Конституційного судів тощо.

На початку червня стало відомо, що з «ковідного» фонду витратили близько 30 мільярдів гривень, тобто – менше половини. Решту – а це 35 мільярдів – спрямували на так зване велике будівництво доріг та інших об’єктів інфраструктури.

В умовах, коли кількість хворих в Україні щоденно зростає, а чиновники та медики попереджають про неминучість другої хвилі пандемії, виникає запитання: навіщо гроші, котрі призначалися спеціально для боротьби з COVID-19 передали на зведення доріг і як велике будівництво врятує українців від коронавірусу?

Народний депутат від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – Андрій Мотовиловець – пояснює, що на будівництво доріг пішли гроші «Нафтогазу», котрі планували витратити на дороги від самого початку, однак не зробили цього вчасно через епідемію коронавірусу.

На початку травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що «Нафтогаз України» за підсумками своєї діяльності у 2019 році спрямує до державного бюджету дивіденди на суму 39,7 мільярда гривень, більша частина яких піде на будівництво доріг і реконструкцію приймальних відділень лікарень та наповнення їх сучасним обладнанням. Мовляв, «найбільша державна компанія повинна працювати на людей».

Від самого початку гроші «Нафтогазу» повинні були бути спрямовані на дороги



«А коли ми побачили що у нас пандемія, ми дійсно всі сили кинули щоб формувати цей фонд (для боротьби з COVID-19 – ред). Багато міністерств лишилися без коштів. Великі компанії вклалися у цей фонд. Від самого початку гроші «Нафтогазу» повинні були бути спрямовані на дороги, і ми продовжили цю логіку, коли побачили порядок використання коштів з «фонду коронавірусу». Це кошти, які вже відразу будуть у роботі», – сказав Мотовиловець у прямому ефірі Радіо Свобода.

Як ідеться у пояснювальній записці до законопроєкту №3509, перерозподіл коштів із «ковідного» фонду на дороги буде сприяти поліпшенню транспортної доступності регіонів країни, дозволить створити близько 12 600 нових робочих місць у дорожній галузі і ще близько 50 400 робочих місць у суміжних сферах.

Мотовиловець додає, що крім фінансування зведення доріг, закон передбачає виділення грошей на будівництво медичних установ: приймальні відділення лікарень, відділення екстреної медичної допомоги, абмулаторії тощо, а також – наповнення цих установ обладнанням.

Велике будівництво – це також про допомогу бізнесу



«Велике будівництво – це також про допомогу бізнесу. Нам треба будувати, використовувати українські матеріали для будівництва доріг, і ми маємо надію, що пандемія закінчиться і в нас в країні будуть дороги. Це саме для бізнесу і зроблено», – сказав Мотовиловець в ефірі програми Свобода Live.

Читайте також: «Велике будівництво» Зеленського: урядова програма чи медійна кампанія?

Коли держава остаточно закриє потреби лікарів та лікарень, тоді можна спрямувати гроші і на дороги, переконаний міський голова Львова Андрій Садовий.

Сьогодні кожна лікарня має мати відділення для хворих на COVID-19, і всі ці медики мають мати 300% премії



«На мою думку, перше що треба зробити, це дати 300 % доплат усім медикам України. Ми не можемо ділити лікарні на ті, які приймають хворих на COVID-19, і які не приймають. Приклад: станція швидкої допомоги. Привозять людину, яка має інсульт чи інфаркт, а потім виявляється, що в неї є коронавірус. Куди ви її повезете? В інфекційну лікарню? Хто її там буде лікувати? ЇЇ лікують в лікарні швидкої допомоги. Сьогодні кожна лікарня має мати відділення для хворих на COVID-19 і всі ці медики мають мати 300% премії. Якщо цього немає, а ми говоримо «давайте кошти на дороги – це неправильно», – заявив Садовий у прямому ефірі Радіо Свобода.

І хоча сама ідея будівництва доріг достойна уваги, фінансування такого будівництва з COVID-фонду має низку важливих помилок. Зокрема, напрямки використання коштів із цього фонду, з самого початку, мали б бути використані на боротьбу з коронавірусом та наслідками. Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів Київської школи економіки у своєму телеграм-каналі.

«Малоймовірно, що коронавірус руйнує дороги. До того ж навряд чи завданням бюджету має бути збільшення прибутку дорожніх підприємств. Адже виходить, що держбюджет змушує всіх платників податків цілеспрямовано платити за збільшення прибутку окремих суб’єктів господарювання. Крім того у складі бюджету для таких цілей вже є і спеціально створений дорожній фонд, і пряме фінансування бюджету «Укравтодору», і якщо в Уряду є бажання збільшити фінансування доріг – було б доречно робити це саме через «профільні» інструменти», – заявляють у КШЕ.

Фонд боротьби з COVID-19 – це така собі «збірна солянка». У бюджетному законодавстві це називається «нерозподілені видатки» – пояснює Дарина Марчак, керівниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Киівської Школи Економіки.

«Уряду дали майже 65 мільярдів гривень і сказали, «ти реагуй так, як ти вважаєш за потрібне». Коли парламентарі приймали зміни до закону у квітні 2020 року і створювали цей фонд, то вони говорили, що є досить обмежена кількість напрямків, на які можна було витратити ці кошти, і от нещодавно до цих напрямків вони додали можливість витрачати ці гроші на будівництво доріг. Але тут важливо розуміти, що Україна вперше стикнулася з ситуацією, коли вся економіка на два місяці була закрита і в такій ситуації підрахувати дуже швидко, які галузі і в якій кількості зазнають найбільшого впливу, було достатньо важко», – розповіла Марчак у прямому ефірі Радіо Свобода.