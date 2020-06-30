У Львові батьки вимагають відкриття дитячих садочків

У Львові група батьків зібралася біля приміщення обласної адміністрації з вимогою відкрити дитячі садочки. Вони заявляють, що працюють і не мають на кого залишати своїх дітей.

«Протягом карантину ми працювали з чоловіком із дому і це було важко. У квартирі одна дитина школяр, друга дошкільного віку і двоє працюючих батьків. Бабусі і дідусі теж працюють, доводилося викручуватися. Робота, догляд, постійно їсти. Ми далі продовжуємо викручуватися, дітей самих вдома не залишимо. Мають бути забезпечені максимальні умови безпеки для дітей», – каже Мар’яна Кузько, мама двох дітей.

Батьки зазначають, що працює громадський транспорт, люди ідуть на роботу, діти гуляють на дитячих майданчиках, тому потрібно відкрити садочки з дотриманням санітарних норм.

Сьогодні у Львові почали працювати приватні садочки, але з обмежувальними карантинними заходами.

«Відкриття садочків будь-якої форми заборонене, але дозволена робота закладів освіти, де може перебувати не більш як 10 осіб, окрім ЗНО. Ми за цим положенням і діємо. Створили маленькі групи, де по 9 дітей і одна доросла людина. У таких групах працюємо. У нас є денний догляд і, по суті, ми працюємо, як няні», – говорить власниця приватних садочків у Львові Христина Шабат.

Сьогодні заплановане засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якій обговорять питання про рівень захворюваності на карантин у регіоні.

«Ситуація є непростою і кожен у комісії відчуває відповідальність. Треба знайти спільне рішення, запросимо батьків, керівників установ, представників Держпродспоживспілку і, якщо нам вдасться виписати регламент бачення, як це могло бути, тоді ми можемо запропонувати на розгляд комісії. Поки ми цього не випишемо, не врегулюємо моменти, де може бути небезпека, ми не будемо дозволяти відкриття. Ризик той, що діти переносять інфекцію», – каже директор департаменту освіти Львівської обласної адміністраціі Олег Паска.

Комісія з надзвичайних ситуацій розгляне питання щодо можливого відкриття садочків.

У Львівській області – найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 в Україні (5 435 хворих).