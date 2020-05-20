У Києві дитсадки та школи 25 травня не відкриються – Кличко

Дитячі садки та школи в Києві будуть відкриватися для відвідування не раніше, ніж через 10–14 днів після рішення уряду, повідомив на брифінгу 20 травня столичний міський голова Віталій Кличко.

«Міська влада затвердила регламент підготовки садочків та шкіл для відкриття після карантину. Ми користувалися рекомендаціями наших колег із Китаю та Південної Кореї, які розробили максимальні заходи безпеки в дитячих закладах. Регламент передбачає чітку черговість заходів та суворе дотримання санітарних норм. Підкреслю: з моменту, коли уряд дозволить розпочати процес відкриття закладів освіти, нам потрібно буде приблизно два тижні. Щоб ретельно підготувати школи та садочки до відновлення роботи», – сказав Кличко.

За словами міського голови, це треба, щоб створити безпечні умови для дітей.

“У закладах освіти вже… перевіряють працівників на можливе захворювання. Проводять також інструктаж персоналу щодо роботи в нових умовах та дій у випадках виявлення інфікованих. Освітні установи закуповують миючі засоби та дезінфектори, інші необхідні матеріали. І дуже важливо: батьки теж повинні свідомо ставитися до ситуації, в якій працюватимуть садочки та школи. І надавати правдиву інформацію про стан здоров’я своїх дітей та інших членів родини. Садочки не повинні стати новими осередками захворювання», – наголосив Кличко.

Кабінет міністрів України планує дозволити відновлення роботи дошкільних установ, які потрапляють до другого етапу виходу з карантину, з 25 травня.