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02 липня 2020, Київ 10:18
Відео

Як виглядають одеські пляжі на тлі зростання випадків захворювання COVID-19 в Україні – відео

Як виглядають одеські пляжі на тлі зростання випадків захворювання COVID-19 в Україні – відео
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Як виглядають одеські пляжі на тлі зростання випадків захворювання COVID-19 в Україні – відео

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За минулі вихідні, за даними МОЗ, в Україні зафіксували 706 нових випадків коронавірусного захворювання; загальна кількість виявлених випадків – 44 334. На думку епідеміологів, найнебезпечніша ситуація в курортних районах України: через закриті кордони туди вирушають десятки тисяч українців. До прикладу, черга охочих потрапити на море в Одесі розтягнулася на десятки кілометрів. Центр міста і пляжі буквально переповнені людьми. Відео телепроєкту «Настоящее время».

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