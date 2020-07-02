Як виглядають одеські пляжі на тлі зростання випадків захворювання COVID-19 в Україні – відео
За минулі вихідні, за даними МОЗ, в Україні зафіксували 706 нових випадків коронавірусного захворювання; загальна кількість виявлених випадків – 44 334. На думку епідеміологів, найнебезпечніша ситуація в курортних районах України: через закриті кордони туди вирушають десятки тисяч українців. До прикладу, черга охочих потрапити на море в Одесі розтягнулася на десятки кілометрів. Центр міста і пляжі буквально переповнені людьми. Відео телепроєкту «Настоящее время».
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Лариса Масенко
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