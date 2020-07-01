Дослідження зразків коронавірусу із 75 країн встановило, що мутації не роблять його заразнішим

Мутації вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19, не збільшують його здатність передаватися від людини до людини. До такого висновку прийшли британські вчені. Щоправда, вони обережно називаються цей результат своїх досліджень – попереднім, повідомляє Голос Америки.

Мутуючи, коронавірус не стає заразнішим. До такого висновку прийшли дослідники Лондонського Університету-Коледжу, проаналізувавши геном понад 15 тисяч зразків вірусу із 75 країн.

Науковці встановили, що мутації, які акумулюються в РНК вірусу, зменшують або не впливають на його поширення.

Вчені ідентифікували майже 7 тисяч мутацій у зразках вірусу, які вони вивчали.

З них 273 ставалися кілька разів у різних зразках – саме вони важливі для дослідження, бо свідчать, що вони мають якусь вагу для вірусу в його еволюції пристосування до нового носія – людей.

Із цієї кількості 31 мутація ставалася понад 10 разів.

«Ми застосували нову технологію, щоб визначити, чи віруси із новою мутацією більше передаються, і встановили, що жодна з цих мутацій не йде на користь вірусу», – пояснює професор Франсуа Бало, один із авторів дослідження, в інтерв’ю Medical News Today.

Жодна з цих мутацій не йде на користь вірусу

Подальший аналіз встановив, що більшість ідентифікованих мутацій сталися в наслідок взаємодії із імунною системою зараженої людини, що не свідчить, що вірус адаптується до людей в цілому. Дослідження було опубліковано на сервері BioRxiv та наразі не пройшло рецензування та експертну оцінку.

Біохомік Олена Данилюк звертає увагу, що особлива увага британських дослідників приділялась мутації в ділянці шпильки вірусу (мутація D614G ), яку також досліджували вчені лабораторії Ендрю Ворда Інституту Скріпса (Scripps Institute) і прийшли до дещо відмінних висновків.

«У вірусному варіанті, найбільш поширеному в Нью-Йорку та Італії, певна мутація D614G допомагає вірусу інфікувати клітини ефективніше. Вчені стверджують, що при перевірці бази даних GenBank у лютому, цієї мутації D614G не спостерігалось. У зразках з березня її можна було виявити в 1 з 4 зразків. У травні ця мутація спостерігалась у 70 відсотках зразків», – пояснює Данилюк, яка раніше працювала в проектах із розробки біомедичних сенсорів США, а нині працює у відділі Патентування і комерціалізації технологій у Вейнському університеті у Детройті штату Мічиган.

«Вірус під тиском природного відбору залишився у формі, яка є більш стабільною для його виживання», – вважає Данилюк і зауважує, що усі ці дані є попередніми, бо для того, щоб точно довести збільшення чи зменшення потужності інфікування вірусу у наслідок цієї мутації потрібно більше даних і детальні дослідження в контрольованих лабораторних умовах.

Обидва дослідження не розглядали, чи впливають мутації вірусу на вираженість симптомів COVID-19 та смертність.

Читайте ще:

Влада Києва вирішила посилити карантин – Кличко

В Україні виявили 664 нові випадки COVID-19 – МОЗ​

Кордони для України відкрили Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія – міністр​