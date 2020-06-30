Нещодавно засудженого на 11 років експрезидента Киргизстану Атамбаєва шпиталізували із пневмонією

Колишнього киргизького президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, нещодавно засудженого до 11 років ув'язнення, перевели в лікарню із двобічною пневмонією, повідомляє Державний комітет національної безпеки Киргизстану. Яка ситуація у киргизькому СІЗО із коронавірусом? І за що засудили колишнього президента?

Колишній президент Алмазбек Атамбаєв, який перебував у СІЗО, звернувся зі скаргою на погане самопочуття і у нього взяли аналіз на COVID-19. Попередній діагноз не підтвердився, повідомляє Державний комітет національної безпеки Киргизстану (ДКНБ​)

«Того ж дня відбувся онлайн-консиліум лікарів, після якого колишньому президенту поставили діагноз «позалікарняна двобічна пневмонія».

«Лікарі наполягли на переведенні Алмазбека Атамбаєва у лікарню на стаціонарне лікування», – повідомили в ДКНБ Киргизстану.

Там наполягають, що за останній тиждень Атамбаєв кілька разів зустрічався із адвокатами і рідними, які передавали йому папери і різні речі.

За офіційними даними, симптоми коронавірусної інфекції виявлені в адвоката колишнього президента – Заміра Жоошева, і що він контактував із близьким родичем засудженого, якого госпіталізували до територіальної лікарню Іссик-Атинської району з симптомами COVID-19.

Разом із тим, Державний комітет національної безпеки Киргизстану заперечує повідомлення про спалах коронавірусної інфекції у СІЗО, де утримується Атамбаєв.

Відомство стверджує. що у слідчому ізоляторі «строго дотримуються усіх вимог республіканського штабу боротьби з коронавірусом: там обов'язкове носіння масок і рукавичок, дотримання соціальної дистанції».

«Перевірку пройшли всі співробітники слідчого ізолятора. У них симптомів коронавірусної інфекції не виявлено», – запевняють у відомстві.

Коли і за що засудили Атамбаєва?

23 червня 2020 року суд у Бішкеку засудив колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва до 11 років і двох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода і Голосу Америки – Настоящее время – Атамбаєва визнали винним в організації корупції у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Також колишнього президента Атамбаєва позбавили державних звань, нагород, орденів і іменного годинника президента.

Колишнього президента Киргизстану Атамбаєва офіційно заарештували і звинуватили в корупції у серпні 2019 року.

Спецназ ДКНБ Киргизстану затримав Атамбаєва 8 серпня в Кой-Таші, з другого разу взявши штурмом його резиденцію.

Під час зіткнень між силовиками і прихильниками президента загинув спецпризначинець, майже сто осіб постраждали. ​

Хто такий Батукаєв?

Батукаєва називають чеченським кримінальним авторитетом. Він був засуджений в Киргизстані на 16 років в'язниці за зберігання зброї, наркотиків і організацію масових заворушень. У 2013 році Наринський міський суд Киргизстану ухвалив рішення про дострокове звільнення Батукаєва на підставі наданого суду підтвердження, що підозрюваний хворіє на рак крові. Одразу після звільнення Батукаєв прилетів у Чечню на приватному літаку. Пізніше виявили, що результати медичного обстеження були сфальсифікованими. У березні 2014 року суд Бішкека оголосив Батукаєва в розшук по лінії Інтерполу.

Справу про незаконне звільнення Батукаєва відновили в січні 2019 року, після того як в Киргизстані змінився президент.

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