Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 червня 2020, Київ 15:30
Політика

Нещодавно засудженого на 11 років експрезидента Киргизстану Атамбаєва шпиталізували із пневмонією

Колишній президент Алмазбек Атамбаєв, 2018 рік

Колишнього киргизького президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, нещодавно засудженого до 11 років ув'язнення, перевели в лікарню із двобічною пневмонією, повідомляє Державний комітет національної безпеки Киргизстану. Яка ситуація у киргизькому СІЗО із коронавірусом? І за що засудили колишнього президента?

Колишній президент Алмазбек Атамбаєв, який перебував у СІЗО, звернувся зі скаргою на погане самопочуття і у нього взяли аналіз на COVID-19. Попередній діагноз не підтвердився, повідомляє Державний комітет національної безпеки Киргизстану (ДКНБ​)

«Того ж дня відбувся онлайн-консиліум лікарів, після якого колишньому президенту поставили діагноз «позалікарняна двобічна пневмонія».

«Лікарі наполягли на переведенні Алмазбека Атамбаєва у лікарню на стаціонарне лікування», – повідомили в ДКНБ Киргизстану.

Там наполягають, що за останній тиждень Атамбаєв кілька разів зустрічався із адвокатами і рідними, які передавали йому папери і різні речі.

За офіційними даними, симптоми коронавірусної інфекції виявлені в адвоката колишнього президента – Заміра Жоошева, і що він контактував із близьким родичем засудженого, якого госпіталізували до територіальної лікарню Іссик-Атинської району з симптомами COVID-19.

Разом із тим, Державний комітет національної безпеки Киргизстану заперечує повідомлення про спалах коронавірусної інфекції у СІЗО, де утримується Атамбаєв.

Відомство стверджує. що у слідчому ізоляторі «строго дотримуються усіх вимог республіканського штабу боротьби з коронавірусом: там обов'язкове носіння масок і рукавичок, дотримання соціальної дистанції».

«Перевірку пройшли всі співробітники слідчого ізолятора. У них симптомів коронавірусної інфекції не виявлено», – запевняють у відомстві.

Коли і за що засудили Атамбаєва?

23 червня 2020 року суд у Бішкеку засудив колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва до 11 років і двох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода і Голосу Америки – Настоящее время – Атамбаєва визнали винним в організації корупції у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Також колишнього президента Атамбаєва позбавили державних звань, нагород, орденів і іменного годинника президента.

Колишнього президента Киргизстану Атамбаєва офіційно заарештували і звинуватили в корупції у серпні 2019 року.

Спецназ ДКНБ Киргизстану затримав Атамбаєва 8 серпня в Кой-Таші, з другого разу взявши штурмом його резиденцію.

Під час зіткнень між силовиками і прихильниками президента загинув спецпризначинець, майже сто осіб постраждали. ​

Хто такий Батукаєв?

Батукаєва називають чеченським кримінальним авторитетом. Він був засуджений в Киргизстані на 16 років в'язниці за зберігання зброї, наркотиків і організацію масових заворушень. У 2013 році Наринський міський суд Киргизстану ухвалив рішення про дострокове звільнення Батукаєва на підставі наданого суду підтвердження, що підозрюваний хворіє на рак крові. Одразу після звільнення Батукаєв прилетів у Чечню на приватному літаку. Пізніше виявили, що результати медичного обстеження були сфальсифікованими. У березні 2014 року суд Бішкека оголосив Батукаєва в розшук по лінії Інтерполу.

Справу про незаконне звільнення Батукаєва відновили в січні 2019 року, після того як в Киргизстані змінився президент.

Читайте ще:

Шнуров із російського гурту «Леніград» став генпродюсером RTVI, щоб «об’єднувати росіян по всьому світу»

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG