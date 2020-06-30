Шнуров із російського гурту «Леніград» став генпродюсером RTVI, щоб «об’єднувати росіян по всьому світу»

Засновник російського гурту «Ленінград» Сергій Шнуров, відомий використанням ненормативної лексики у текстах пісень, концертами в окупованому Росією Криму і епатажною поведінкою, став генеральним продюсером російського міжнародного телеканалу RTVI. Оглядачі вважають, що не без підтримки адміністрації президента Путіна.

RTVi мовить у Казахстані, Молдові, Грузії, країнах Балтії, Німеччині, Ізраїлі, Великій Британії, Іспанії, США, Канаді, Австралії та низці інших країн.

Свою загальну аудиторію RTVi оцінює у близько 25 мільйонів споживачів російськомовного контенту за межами Росії.

Шнуров разом із командою каналу «буде працювати над головним завданням холдингу – об'єднанням мільйонів російськомовних людей в усьому світі через загальний культурний концепт», повідомив ведучий каналу Гаррі Княгницький.

Шнуров «братиме участь у створенні і просуванні неновинних продуктів, формуватиме загальну креативну стратегію розвитку і сітку мовлення, а також займеться оновленням і просуванням бренду каналу», зазначається у повідомленні на сайті RTVI.

Шнуров працюватиме над об'єднанням мільйонів російськомовних людей в усьому світі через загальний культурний концепт



Стати генеральним продюсером телеканалу музикантові запропонував власник RTVI Мікаель Ісраелян. За його словами, Шнуров «часто відвідує країни з високою концентрацією російськомовного населення і чудово розуміє менталітет живуть за кордоном».

У планах телеканалу – активний розвиток на західному узбережжі США і посилення присутності в Грузії, Вірменії та Європі.

У лютому 2020 року Сергій Шнуров вступив у російську «Партію росту» очолювану російським бізнес-омбудсменом Борисом Титовим. Тоді ж було оголошено, що музикант буде балотуватися у Держдуму на виборах 2021 року.

Сам Шнуров поки це прямо не підтверджував.

«Я вам у пригоді стану. Принаймні, додам яскравих фарб. Зі мною буде явно веселіше», – казав він.

Як писали «Відкриті медіа», в партію Шнурова попросили прийняти за прямою вказівкою адміністрації президента Росії Володимира Путіна.

Оглядачі зазначають, що Кремль давно планував участь Шнурова в думських виборах, чиновники вибирали партію, від якої він повинен висуватися.

Натомість, Юрій Шевчук, фронтмен відомого російського гурту ДДТ. випустив антипутінський кліп «Мертва людина», у якому є такі слова:

Калаш та корона:

Духовні склепи.

Псарня біля трону

На кладовищі світу

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