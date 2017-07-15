Шнуров із «Ленінграда» про концерт в Криму: «ми граємо для людей, а не для території»

Лідер російського гурту «Ленінград» Сергій Шнуров заявив, що не бачить проблеми в концертах в анексованому Росією Криму, оскільки він виступає «для людей, а не територій». Про це музикант заявив в ефірі телеканалу «Дождь» 14 липня.

«Розумієте, в Криму на цей фестиваль приїжджає багато українців, там кордон відкритий! Ми не граємо для території, ми граємо для людей. Люди приходять на концерт», – сказав Шнуров, коментуючи запланований на 5 серпня виступ «Ленінграда» на фестивалі «Золота балка» в Севастополі.

Музикант додав, що йому все одно, де виступати, головне, щоб були глядачі й технічні можливості.

При цьому він зазначив, що не став би виступати в Луганську, Донецьку або Грозному через проблеми з безпекою.

Шнуров сказав, що в гурті «Ленінград» не було обговорення щодо того, виступати в Криму чи ні, і він вирішував сам.

Раніше гурт «Ленінград» вже виступав на цьому фестивалі. Їх виступ відбувся в Балаклаві в серпні 2016 року.

Відповідно до українського законодавства, в’їжджати на територію окупованого Криму можна тільки через офіційні пункти пропуску, розташовані на адміністративному кордоні з Херсонською областю. Проїзд в Крим іншими способами вважається адміністративним правопорушенням, яке карається штрафом або арештом до 15 діб.

Держприкордонслужба України з початку 2017 року заборонила в’їзд в країну 70 артистам, в тому числі тим, хто в'їжджав в Крим не через офіційні пункти пропуску. Станом на травень 2017 року, за даними ЗМІ, СБУ забороняла Шнурову в’їзд в Україну.