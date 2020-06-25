Киргизстан розглядає можливість поновлення надзвичайного стану через коронавірус

25 червня уряд Киргизстану вирішить, чи поновлювати надзвичайний стан у двох великих містах та двох провінціях країни через нові спалахи епідемії коронавірусу.

Під час попереднього режиму НС, який закінчився у травні, Киргизстан заблокував кілька міст та районів, зокрема столицю Бішкек, де діяла комендантська година.

Президент Киргизстану Соронбай Жеенбеков пропустив парад 24 червня у Москві, оскільки дві людини на борту його літака отримали позитивний результат тесту на COVID-19 після прибуття.

Офіс Джеенбекова повідомив киргизьській службі Радіо Свобода, що позитивний тест на COVID-19 отримали очільник зовнішньополітичного відділу адміністрації президента Даніяр Сидиков та один з охоронців.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 25 червня у Киргизстані підтвердили 3 726 випадків коронавірусної інфекції, 43 людини померли.