Влада Києва вирішила посилили карантин – Кличко

Згідно з постановою уряду, влада Києва ухвалила рішення про посилення карантину у столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

«Зокрема, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (зокрема кінотеатрів) – до 22:00. Обмежено також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – до 22:00», – зазначив мер столиці.

Він наголосив, що ці обмеження вимушені та спрямовані на стримування поширення коронавірусу.

За словами Кличка, лікарні першої хвилі, розраховані на майже 900 ліжок, заповнені на 31 відсоток, але якщо знадобиться, то для другої хвилі госпіталізації місто підготувало ще близько 800 ліжок.

На сьогодні в столиці вже 5 138 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, одужали 1598, померли 108. Минулої доби виявили 101 новий випадок захворювання.

Станом на 1 липня в Україні зафіксовано 44 998 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 9 548 пацієнтів, померли 1 173.

У червні кількість виявлених випадків COVID-19 у світі зросла більш як на 65% – 6,18 млн до 10,4 млн хворих.