У Києві минулої доби виявлено понад 100 хворих на COVID-19

У Києві протягом минулої доби, 30 червня, виявили ще 101 хворого на COVID-19, серед них семеро медиків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Госпіталізовано 30 червня дев’ять пацієнтів, інші на самоізоляції. Одужали за добу 35 людей.

На сьогодні в столиці вже 5 138 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, одужали 1598, померли 108.

За словами мера, у Києві збільшується кількість хворих на COVID-19 у важкому стані – на сьогодні їх 48. Семеро пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Станом на 1 липня в Україні зафіксовано 44 998 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 9 548 пацієнтів, померли 1 173.

У червні кількість виявлених випадків COVID-19 у світі зросла більш як на 65% – 6,18 млн до 10,4 млн хворих.